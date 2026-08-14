Como erwägt Liam Delap zur Verstärkung der Offensive

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Como erwägt Liam Delap zur Verstärkung der Offensive

Como-Cheftrainer Cesc Fàbregas setzt seine aktiven Bemühungen auf dem Transfermarkt fort, um die Offensive des Teams weiter zu verstärken. Laut Sky Sport hat die Vereinsführung erste Gespräche über einen Transfer von Chelseas Stürmer Liam Delap aufgenommen, und diese Option könnte zum Hauptziel werden. Goal.com berichtet .

Como war in dieser Saison auf dem Transfermarkt sehr aktiv und strebt den Aufbau eines Kaders auf Champions-League-Niveau an. Der Klub hat seine Defensive von Grund auf neu aufgebaut und talentierte Spieler wie Nico Paz gehalten. Dennoch fordert Cheftrainer Cesc Fàbregas einen hochwertigen Stürmer, der regelmäßig in der Startelf spielen kann, damit das Team in Italien und Europa konkurrenzfähig ist.

Schwierigkeiten beim Transfer von Moise Kean

Como hatte schon seit längerer Zeit geplant, Fiorentinas Stürmer Moise Kean zu verpflichten. Der Klub unterbreitete dem italienischen Nationalspieler zwei offizielle Angebote, wobei das letzte 35 Millionen Euro plus Boni umfasste. Der Transfer sollte auch für die Kaderplanung in der Serie A und der Champions League von großer Bedeutung sein.

Fiorentinas Sportdirektor Fabio Paratici lehnte das Angebot jedoch ab. Anschließend begann Comos Sportdirektor Ludi nach Alternativen zu suchen und richtete seine Aufmerksamkeit auf den Londoner Klub Chelsea.

Die Option Liam Delap und die Verhandlungen

Die Vereinsführung hatte zuvor beim Transfer von Trevoh Chalobah erfolgreich mit Chelsea zusammengearbeitet. Nun werden dank dieser guten Kontakte Gespräche über den 2003 geborenen englischen Stürmer Liam Delap geführt. Chelsea hatte ihn vor einem Jahr für rund 40 Millionen Euro von Ipswich verpflichtet.

Laut Sky Sport wird derzeit die Möglichkeit eines Leihgeschäfts geprüft. Chelsea hat signalisiert, dass der Klub bereit ist, einen Teil des Gehalts des Spielers zu übernehmen. Die ersten Kontakte zwischen den Parteien verliefen positiv, und Liam Delap entwickelt sich zu einer ernsthaften Alternative zu Moise Kean.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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