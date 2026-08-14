Eine Legende des georgischen Fußballs und ehemaliger Verteidiger des AC Milan Kacha Kaladse der Leistungsträger von PSG und der georgischen Nationalmannschaft Chwicha Kwarazchelia hat sich zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid geäußert.

Der erfahrene Fußballfachmann schloss nicht aus, dass ein Wechsel nach Madrid für Chwicha ein großer Erfolg wäre, betonte jedoch offen, dass PSG derzeit auf einem höheren Niveau als Real Madrid spielt.

„Real Madrid kann ihn problemlos verpflichten, aber …“

Kaladse beantwortete die Frage nach der Zukunft des bekannten Stars und den Unterschieden zwischen den beiden europäischen Spitzenklubs wie folgt:

*„Wenn wir die Sache objektiv betrachten, ja, Real Madridkann ihn problemlos verpflichten … Allerdings zeigt PSG derzeit den deutlich attraktiveren Fußball und ist die stärkere Mannschaft als Real Madrid. Zumindest im Moment. Wenn wir jedoch auf die Geschichte blicken, ist Real Madrid natürlich der Königliche und eines der größten Teams der Fußballgeschichte. Deshalb würden wir uns alle für Chwicha freuen, wenn ihm der Wechsel zu Real Madrid gelingt. Es dürfte jedoch nicht einfach nur ein gewöhnlicher Transfer sein — er müsste dort neue Höhen erreichen und die Champions League gewinnen. Erst dann wäre es ein echter Erfolg.“*

„Luis Enrique ist ein Genie!“

Der ehemalige georgische Star würdigte außerdem ausdrücklich die Arbeit des Cheftrainers des französischen Klubs Luis Enrique mit der Mannschaft:

„Aber derzeit gefällt mir PSGs Spiel wirklich außerordentlich gut. Denn dort ist Luis Enrique … Er ist ein wahrer Trainer-Genie!“ — erklärte Kacha Kaladse abschließend.

Chwicha Kwarazchelias starke Leistungen in Paris und seine Entwicklung unter Luis Enrique haben seinen Marktwert weiter gesteigert und ihn für andere europäische Spitzenklubs, darunter Real Madrid, interessant gehalten.

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