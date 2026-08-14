Was erwartet Rio Ngumoha in der kommenden Saison?

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Was erwartet Rio Ngumoha in der kommenden Saison?

Liverpools Nachwuchstalent Rio Ngumoha benötigt in der Saison 2026/27 regelmäßige Spielpraxis, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Der 17-Jährige, einer der aufstrebenden Fußballstars Englands, erzielte in den vergangenen Spielzeiten mehrere historische Meilensteine und machte seine ersten wichtigen Schritte auf dem Weg in die erste Mannschaft. Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, sprach Liverpool-Legende John Barnes in einem Interview mit 247Bet über die Zukunft des jungen Flügelspielers und betonte, wie wichtig ein schrittweises Vorgehen bei dessen Entwicklung sei. Dem Experten zufolge erwarten die Öffentlichkeit und die Medien von jungen Spielern oft, sofort zu den besten Fußballern der Welt zu werden, und setzen sie dadurch übermäßig unter Druck.

Die ersten Erfolge des jungen Talents im Verein

Rio Ngumoha wechselte aus der Chelsea-Akademie zum Klub aus Merseyside und debütierte im Januar 2025 für Liverpool. Damit wurde er zum jüngsten Spieler, der für die erste Mannschaft des Vereins auflief. Er war damals erst 16 Jahre und 135 Tage alt, während Cheftrainer Arne Slot seine Einsatzmöglichkeiten schrittweise zu nutzen versuchte.

Im August erzielte er zudem gegen Newcastle United den dramatischen Siegtreffer und wurde damit zum jüngsten Torschützen in Liverpools Geschichte. Anschließend überzeugte er auch in Spielen der Champions League, des FA Cups und des League Cups und gab im Freundschaftsspiel gegen Neuseeland sein Debüt für die englische Nationalmannschaft.

Die wichtigsten Aufgaben für die kommende Saison

John Barnes zufolge geht es für Rio Ngumoha in dieser Phase vor allem darum, sich einen festen Platz im Team zu erarbeiten und sich allmählich weiterzuentwickeln. „Wir müssen sicherstellen, dass er regelmäßig in der ersten Mannschaft spielt. Erst danach können wir ihn als Führungsspieler von Liverpool oder England bezeichnen“, sagte die Vereinslegende.

Ngumohas Spielstil basiert vor allem darauf, Gegenspieler aktiv unter Druck zu setzen und mit dem Ball nach vorne zu ziehen. Zwar wird ihm gelegentlich vorgeworfen, es zu übertreiben, doch Liverpools Trainerstab weiß, dass sein kreatives Potenzial nicht eingeschränkt werden darf, da genau diese Eigenschaft ihn von anderen Angreifern unterscheidet.

Rio NgumohaLiverpoolJohn BarnesPremier LeagueFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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