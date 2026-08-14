15 Medaillen in Taschkent: Heiße Ergebnisse von den Asienmeisterschaften in der Hauptstadt

Die prestigeträchtigen Asienmeisterschaften im Gewichtheben der Junioren und Jugendlichen in unserer Hauptstadt Taschkent haben eine spannende Phase erreicht.

Laut dem Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees Usbekistans verlief auch der jüngste Wettkampftag für unsere Vertreter äußerst erfolgreich und ertragreich — allein an einem Tag wurden der Medaillenbilanz unserer Athleten eine Gold-, fünf Silber- und neun Bronzemedaillen hinzugefügt.

Muhammadshokir Turdaliyev holt Gold

Unser talentierter Athlet, der in der Juniorenklasse bis 95 kg antrat, Muhammadshokir Turdaliyev ließ im Stoßen alle Konkurrenten hinter sich, wurde Kontinentalmeister und bescherte unserem Team eine weitere Goldmedaille . Im Zweikampf belegte er zudem den zweiten Platz auf dem Podium und gewann eine Silbermedaille .

Unsere Silber- und Bronzemedaillengewinner

Lernen Sie unsere Landsleute kennen, die sich nach harten und kompromisslosen Kämpfen einen Podestplatz sicherten:

Silbermedaillengewinner:

Muhammadshokir Turdaliyev (Junioren, bis 95 kg) — im Zweikampf;

Bekzod G‘ofirjonov (Jugend, bis 95 kg) — im Stoßen;

Bekzod G‘ofirjonov (Jugend, bis 95 kg) — im Zweikampf;

Dilnura Xoldorova (Jugend, bis 77 kg) — im Reißen;

Dilnura Xoldorova (Jugend, bis 77 kg) — im Zweikampf.

Bronzemedaillengewinner:

Alisher Osmanov (Junioren, bis 95 kg) — im Stoßen und im Zweikampf (2 Bronzemedaillen);

Elbek Idiyev (Junioren, über 95 kg) — im Reißen, Stoßen und Zweikampf (3 Bronzemedaillen);

Xulkar Ro‘ziqulova (Junioren, über 77 kg) — im Reißen (1 Bronzemedaille);

Dilnoza Fayzullayeva (Jugend, bis 77 kg) — im Reißen, Stoßen und Zweikampf (3 Bronzemedaillen).

Damit beweisen die jungen Gewichtheber, die die Zukunft des usbekischen Gewichthebens verkörpern, bei den Kontinentalmeisterschaften erneut ihr hohes Niveau und ihre hervorragende Vorbereitung.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.