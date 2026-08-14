Streit um den Transfer von Davide Frattesi beigelegt

Die letzten Tage des Transferfensters sind im Fußball oft von unerwarteten Situationen geprägt. Wie Goal.com berichtet, kam es in der italienischen Serie A zwischen Inter und Lazio zu einer angespannten Situation wegen des Transfers von Mittelfeldspieler Davide Frattesi, die erst in letzter Minute gelöst wurde. Obwohl die Parteien zunächst eine Einigung erzielt hatten, änderte das Eingreifen der zuständigen Behörden alles. Goal.com berichtet .

Inter und Lazio hatten am 13. August zunächst eine Einigung über den Transfer des Spielers erzielt. Demnach sollte Davide Frattesi für 1 Million Euro auf Leihbasis zum Hauptstadtklub wechseln, wobei eine Kaufoption über 14 Millionen Euro vorgesehen war. Diese Option sollte verpflichtend werden, wenn Lazio in der Serie A den zehnten Platz belegte oder der Spieler eine bestimmte Anzahl an Einsätzen absolvierte. Zudem behielt sich Inter das Recht auf 50 Prozent der Einnahmen aus einem künftigen Verkauf vor.

Transferhindernis und Änderungen an der Vereinbarung

Am frühen Morgen des 14. August blockierte die Serie-A-Führung den Deal jedoch. Das Problem entstand, weil Lazios Transferaktivitäten derzeit eingeschränkt sind und der Klub eine ausgeglichene Transferbilanz von null gewährleisten muss. Die Einwände der Geschäftsstelle in der Via Rosellini richteten sich insbesondere gegen die verpflichtende Kaufklausel. Der von Claudio Lotito geführte Klub konnte für das Transferfenster keine ausgeglichene Bilanz garantieren, sobald die Verpflichtung über 14 Millionen Euro ausgelöst worden wäre.

Wegen Problemen mit Finanzkennzahlen und den Vorgaben für die Kaderkosten geriet die Einigung ins Stocken. Daher äußerten Inters Führung und insbesondere Giuseppe Marotta ihre große Unzufriedenheit mit der Situation. Der Spieler und seine Vertreter saßen unterdessen am Flughafen fest, während sie sich auf den Flug von Mailand nach Rom vorbereiteten, und mussten zusehen, wie ihr gebuchter Flug ohne sie abhob.

Neue Formel und endgültige Einigung

Die Verantwortlichen von Lazio nahmen umgehend Verhandlungen auf, um die Situation zu entschärfen, und entwickelten eine neue Formel zur Lösung des Problems. Daraufhin gelang es den Parteien, die Bedingungen der Vereinbarung zu ändern, sodass Davide Frattesi nach Rom fliegen durfte.

Nach der neuen Vereinbarung wird der Transfer zu folgenden Bedingungen abgewickelt:

Die Leihgebühr wurde von 1 Million Euro auf 5 Millionen Euro erhöht;

Die Kaufoption wurde von 14 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro zuzüglich Boni gesenkt;

Der Anteil von 50 Prozent am Gewinn aus einem künftigen Transfer verbleibt unverändert bei Inter.

Damit ist die langwierige Transfersaga, die für zahlreiche Diskussionen sorgte, endlich beendet, und der Mittelfeldspieler wird seine Karriere bei den Biancocelesti fortsetzen.