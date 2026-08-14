Mutter tötete ihr Baby mit der Hitze eines Haartrockners und wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt

Im schottischen Aberdeenshire wurde die 28-jährige Courtney Gartshore zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil sie den Tod ihrer dreimonatigen Tochter Dalia-Rose verursacht hatte.

Die Tragödie ereignete sich am 30. September 2023 in Peterhead. Vor Gericht wurde bekannt, dass Gartshore über längere Zeit heiße Luft aus einem Haartrockner auf den Kopf und den Körper des Babys gerichtet hatte. Etwa 18 Prozent des Körpers des Mädchens erlitten schwere Verletzungen.

Experten erklärten, die Hauptursache für den Tod des Kindes seien nicht die Verbrennungen, sondern eine starke Überhitzung des Körpers und ein Hitzeschlag gewesen.

Gartshore erklärte, sie habe nicht die Absicht gehabt, ihrer Tochter zu schaden oder sie zu töten, und könne sich nicht daran erinnern, den Haartrockner benutzt zu haben. Das Gericht befand sie jedoch grob fahrlässig.

Vor Gericht wurde außerdem bekannt, dass die Frau das Baby zum Zeitpunkt des Vorfalls allein betreut und Alkohol konsumiert hatte.

Richter Simon Collins bezeichnete den Fall als „zutiefst beunruhigend“ und erklärte, Gartshore habe ihre grundlegendste elterliche Pflicht schwer verletzt.

Gartshore wurde schließlich zu sechs Jahren Haft verurteilt.