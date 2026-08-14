Tecno Pova 8 Pro vorgestellt: 144 Hz AMOLED und 6500 mA•ch Akku

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Tecno Pova 8 Pro vorgestellt: 144 Hz AMOLED und 6500 mA•ch Akku

Tecno hat sein neues Flaggschiff, das Smartphone Pova 8 Pro, offiziell vorgestellt. Laut ixbt.com soll das Gerät mit seinem großen Akku, dem fortschrittlichen Display und dem ungewöhnlichen, vom Weltraum inspirierten Design die Nutzer begeistern und zu einem der führenden Modelle der Mittelklasse werden. berichtet .

Display und Gaming-Funktionen

Das neue Smartphone ist mit einem 6,78-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Die maximale Helligkeit erreicht 4500 Nits, während das Display durch robustes Corning Gorilla Glass 7i geschützt wird. Dadurch bleibt das Bild auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar.

Für Gamer verfügt das Gerät über einen speziellen P1-Grafikchip. Dieser kann die Bildrate in bestimmten Spielen auf bis zu 144 Bilder pro Sekunde erhöhen. Außerdem arbeitet das Smartphone mit einem MediaTek Dimensity 7400 Ultimate und bietet bis zu 12 GB RAM sowie bis zu 512 GB internen Speicher.

Kamera und Akkulaufzeit

Auf der Rückseite befindet sich ein dreieckiges Kameramodul, das durch ein anpassbares Mini-LED-Display ergänzt wird. Die Hauptkamera nutzt einen 50-Megapixel-LYTIA-700C-Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Unterstützt wird sie von einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul und einer 13-Megapixel-Frontkamera.

Zu den größten Vorteilen des Smartphones gehört der 6500 mA•ch große Akku. Er unterstützt 45-Watt-Schnellladen, Bypass-Laden und 10-Watt-Reverse-Laden per Kabel. So können Nutzer das Gerät lange verwenden, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen.

Schutz und zusätzliche Funktionen

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Gehäuseschutz: Das Modell erfüllt gleich mehrere Standards, darunter IP66, IP68, IP69 und IP69K. Eine Vapor Chamber mit einer Fläche von 5000 mm² verhindert eine Überhitzung des Geräts.

Das Gerät bietet außerdem ein NFC-Modul, einen Infrarotanschluss, Stereolautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung und Hi-Res Audio. Ab Werk läuft es mit Android 16 und der Benutzeroberfläche HiOS 16. Der Hersteller garantiert drei große Systemupdates und drei Jahre Sicherheitsupdates.

Das Tecno Pova 8 Pro kommt in Weiß, Schwarz und Grün mit den Konfigurationen 8/256, 12/256 und 12/512 GB auf den Markt. Zusätzlich wurde eine spezielle Tonino Lamborghini Limited Edition mit eigenständigem Design, aber identischer Ausstattung vorgestellt.

TecnoPova 8 ProSmartphoneAndroid 16Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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