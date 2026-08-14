Jamie Carragher fassungslos über die Situation um Myles Lewis-Skelly

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Jamie Carragher fassungslos über die Situation um Myles Lewis-Skelly

Der englische Fußball-Experte und ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher zeigte sich völlig fassungslos über Berichte, wonach Arsenal bereit sei, den Eigengewächs Myles Lewis-Skelly im Sommer-Transferfenster zu verkaufen. In der Sendung The Overlap Fan Debate betonte der Experte, dass die Logik hinter dieser Entscheidung nicht nachvollziehbar sei, und bezeichnete die Situation als seltsam und unerwartet. Goal.com berichtet .

Quellen zufolge wurde der 19-jährige Mittelfeldspieler den Premier-League-Rivalen Manchester United und Chelsea angeboten. Die Nachricht überraschte Experten und Fans, da weder der Spieler noch seine Vertreter den Wunsch geäußert haben, den Verein zu verlassen. Vielmehr scheint die Initiative von Arsenal ausgegangen zu sein.

Konkurrenz im Mittelfeld und die Zukunft des jungen Talents

Die Konkurrenz im Mittelfeld der Londoner verschärfte sich weiter, nachdem Bruno Guimaraes für 75 Millionen Pfund von Newcastle United verpflichtet wurde. Obwohl der englische Fußballer zu Beginn der vergangenen Saison mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, eroberte er sich bis zum Saisonende einen Platz in der Startelf. Unter anderem stand er im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain auf dem Platz, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Damit wurde er zum zweitjüngsten Engländer, der in der Geschichte des Wettbewerbs ein Finale von Beginn an bestritt.

Jamie Carragher zufolge könnte Arsenal einen schweren Fehler machen, wenn der Klub ein derart talentiertes Eigengewächs aus der Hale-End-Akademie abgibt. Der ehemalige Fußballer betonte, dass Leistungstiefs in den Karrieren junger Spieler ganz normal seien, hob jedoch das außergewöhnlich große Potenzial von Lewis-Skelly hervor.

Myles Lewis-Skellys Auftritte auf der internationalen Bühne

Der Experte lobte den jungen Spieler für seine Leistung als Linksverteidiger im Auswärtsspiel gegen Real Madrid sowie für seinen Auftritt im zentralen Mittelfeld im Finale gegen Paris Saint-Germain. Er betonte, dass nur wirklich hochbegabte junge Spieler Leistungen auf diesem Niveau zeigen könnten.

Es sei daran erinnert, dass der aktuelle Vertrag des Spielers im Emirates Stadium bis 2030 läuft. Nachdem er gegen Como getroffen hatte, formte er in Richtung der Tribüne ein Herz und zeigte damit deutlich seinen Wunsch, beim Klub zu bleiben.

Mikel Arteta erklärte zu den Transfergerüchten, dass das Interesse anderer Klubs an seinen Spielern ein positives Zeichen dafür sei, dass sie gute Arbeit leisteten. Zu den aktuellen Spekulationen wollte er sich jedoch nicht äußern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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