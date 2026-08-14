Alan Smith erklärt, was er von Bukayo Saka erwartet

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Alan Smith erklärt, was er von Bukayo Saka erwartet

Für Arsenals Leistungsträger Bukayo Saka ist es von großer Bedeutung, in der Saison 2026/27 zu seiner Bestform zurückzukehren und einen wichtigen Beitrag zum Angriff der Mannschaft zu leisten. Wie Goal.com berichtet, erklärte die Klublegende Alan Smith, es gebe allen Grund zu der Annahme, dass der englische Flügelspieler seine Verletzungsprobleme überwinden und seine frühere Form wiederfinden könne. Goal.com berichtet .

Bukayo Saka, der in der vergangenen Saison mit Arsenal die englische Premier League gewann und in einigen Spielen als Kapitän auflief, erzielte in allen Wettbewerben nur 11 Tore. Das war seine niedrigste Ausbeute der vergangenen fünf Jahre. Dennoch hat der Angreifer in jeder der letzten fünf Saisons mehr als zehn Tore erzielt, was seine Konstanz unterstreicht.

Der Absolvent der Hale-End-Akademie erreichte in der Saison 2023/24 die Marke von 20 Toren. Damals galt er als Anwärter auf einen Platz unter den besten Flügelspielern des Weltfußballs. In den vergangenen Jahren haben jedoch Stars wie Lamine Yamal, Michael Olise und Vinícius Júnior hohe Maßstäbe gesetzt, während unglückliche Verletzungen Sakas Entwicklung etwas gebremst haben.

Verletzungen und ihre Auswirkungen

Wegen verschiedener Verletzungen musste der Spieler in den vergangenen zwei Saisons 40 Spiele für Verein und Nationalmannschaft verpassen und verlor dadurch seinen Rhythmus. Sogar die Weltmeisterschaft im Sommer 2026 wirkte sich auf seinen körperlichen Zustand aus. Dennoch bewerten Experten und ehemalige Spieler sein Potenzial weiterhin positiv.

In einer Stellungnahme gegenüber Goal.com, die in Zusammenarbeit mit BestBettingSites.co.uk veröffentlicht wurde, sagte Alan Smith: „Ich sehe keinen Grund, warum er nicht zu seiner Bestform zurückkehren sollte. Verletzungen führen lediglich zum Verlust von Rhythmus und Selbstvertrauen. Wenn er eine gute verletzungsfreie Phase erlebt und eine Reihe konstante Leistungen zeigt, ist es nur natürlich, seine Rückkehr zu seinem früheren Niveau zu erwarten.“ Für Arsenal könnte die Rückkehr eines solchen Spielers im Titelrennen entscheidend sein.

Arsenals Situation im Angriff

Da der Klub im Sommertransferfenster keinen neuen Spieler für den Angriff verpflichtet hat, muss der bestehende Kader seine Qualität zeigen. Der schwedische Stürmer Viktor Gyökeres bereitet sich auf seine zweite Saison im Emirates Stadium vor. In der vergangenen Saison erzielte er in allen Wettbewerben 21 Tore.

Arsenal verteilt die offensive Verantwortung jedoch auf die gesamte Mannschaft, anstatt sie nur einem Spieler aufzubürden. Daher ist Alan Smith der Ansicht, dass Bukayo Saka nicht nur gute Leistungen zeigen und Vorlagen geben, sondern auch selbst mehr Tore erzielen muss, um dem Team zu helfen.

Bukayo SakaAlan SmithArsenalPremier LeagueViktor Gyökeres
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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