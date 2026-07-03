Der spanische Club Real Madrid hat scharf und unerwartet auf die Transfergerüchte um Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez reagiert. In den letzten Tagen befeuerten Aussagen des Beraters des argentinischen Weltmeisters Spekulationen über einen Abschied vom Stamford Bridge, doch die Madrider haben offiziell erklärt, dass keinerlei Verhandlungen stattfinden. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

In einer Erklärung auf seiner offiziellen Website betonte der Verein, dass kein Interesse an Enzo Fernandez bestehe und weder direkt noch indirekt Schritte für einen Transfer unternommen wurden. Die Führung von Real Madrid, die normalerweise auf Transfergerüchte mit Schweigen reagiert, hielt es diesmal für notwendig, die Situation zu klären.

Die offizielle Position des Vereins

In der Erklärung von Real Madrid heißt es: "Bezugnehmend auf die in den letzten Tagen verbreiteten Meldungen über einen Wechsel von Enzo Fernandez zu unserem Verein, teilen wir mit, dass Real Madrid keine Versuche unternommen hat, diesen Spieler zu verpflichten, und dies auch nicht beabsichtigt. Wir schätzen die Fähigkeiten von Enzo Fernandez sehr, hielten es jedoch aufgrund unserer Beziehung zu Chelsea und den Grundsätzen der institutionellen Loyalität für notwendig, diese unzutreffenden Informationen zurückzuweisen."

Diese Erklärung wurde veröffentlicht, um nicht nur die Verwirrung unter den Fans zu beenden, sondern auch den gegenseitigen Respekt zwischen den beiden großen Vereinen zu wahren. Die Madrider drückten ihr Bedauern darüber aus, dass solche grundlosen Meldungen beiden Parteien schaden könnten.

Konkurrenz im Mittelfeld und neue Transfers

Ein wichtiger Faktor hinter dieser Absage von Real Madrid könnte sein, dass die Mittelfeldreihe des Teams bereits voll besetzt ist. Berichten zufolge hat der Verein kürzlich den Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City als Free Agent unter Vertrag genommen und damit sein kreatives Potenzial weiter gesteigert.

Im Zentrum des Teams ist der Wettbewerb derzeit extrem stark. Durch die Ankunft von Bernardo Silva und die vorhandenen Stars wird sogar die Zukunft französischer Talente wie Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga infrage gestellt. Es gibt Berichte über Interesse von Manchester United an ihnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Real Madrid seine Transferstrategie klar definiert hat und Enzo Fernandez derzeit nicht in die Pläne des Teams passt. Der argentinische Fußballer wird seine Position in der Premier League weiter festigen oder andere Optionen prüfen müssen.