Das teuerste Smartphone in der Geschichte von Apple: iPhone Ultra wird auf bis zu 3000 $ geschätzt

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Das teuerste Smartphone in der Geschichte von Apple: iPhone Ultra wird auf bis zu 3000 $ geschätzt

Apple bereitet eine revolutionäre Änderung auf dem Smartphone-Markt vor. Es wird erwartet, dass das Unternehmen sein erstes faltbares Telefon unter dem Namen iPhone Ultra vorstellt, das zum teuersten Gerät in der Geschichte der Marke werden soll. Jüngsten Informationen von Nikkei Asia zufolge hat Apple die Zulieferer von Komponenten bereits angewiesen, die Bestellmengen zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ersten Berechnungen zufolge plante Apple, im Jahr 2026 etwa 7-8 Millionen faltbare Telefone zu produzieren. Aufgrund der Marktsituation und des hohen Interesses an der neuen Technologie hat das Unternehmen jedoch darum gebeten, diese Zahl auf 10 Millionen Einheiten zu erhöhen. Dieser Schritt zeigt, wie sehr der Gigant aus Cupertino an den Erfolg der Geräte im neuen Format glaubt.

Preis und Produktionsvolumen

Eine der sensationellsten Informationen ist der Preis des neuen Gadgets. Schätzungen zufolge könnte der Startpreis des iPhone Ultra Modells bei 2500 $ liegen und für Versionen mit größerem Speicher bis zu 3000 $ steigen. Zum Vergleich: Die aktuellen Flaggschiffe sind auch auf dem usbekischen Markt bereits sehr teuer, aber das Ultra-Modell wird ein völlig neues Premium-Segment schaffen.

Gleichzeitig vergisst Apple seine traditionelle Smartphone-Linie nicht. Berichten zufolge plant das Unternehmen, insgesamt 70 Millionen Einheiten der Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max zu produzieren. Das Gesamtproduktionsvolumen aller im Jahr 2026 erscheinenden iPhone-Modelle wird voraussichtlich 220 Millionen Einheiten betragen.

Technologische Vorbereitung und Vorsichtsmaßnahmen

Apple hat seine Zulieferer angewiesen, bereit zu sein, für die zweite Hälfte des Jahres 2026 zusätzliche 85 Millionen Geräte zu bestellen. Dies ist eine Maßnahme gegen einen unerwarteten Anstieg der Nachfrage. Zudem wurde darum gebeten, einige Komponenten, die für die iPhone 17 Serie vorgesehen waren, auch für die iPhone 18 Serie zu reservieren.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan hat diese Nachricht zwei Bedeutungen. Einerseits betritt Apple endlich den Markt für faltbare Telefone, in den Samsung und andere Marken bereits vor langer Zeit eingestiegen sind. Andererseits könnte ein Preis von 3000 $ das Smartphone in ein Luxusobjekt für einen sehr kleinen Kreis verwandeln.

Nach derzeit vorliegenden Informationen ist die offizielle Präsentation des iPhone Ultra, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max für den 8. September 2026 geplant. Dieses Datum passt perfekt in den traditionellen Zeitplan der Apple-Herbstveranstaltungen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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