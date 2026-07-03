Lamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha ein

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Lamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha ein

Der 18-jährige Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, stellt bei der WM 2026 historische Dribbling-Werte auf.

Der Spieler des FC Barcelona hat die höchste Anzahl an Dribbling-Versuchen der letzten 28 Jahre egalisiert.

12 Dribbling-Versuche pro 90 Minuten

Laut Opta-Daten versucht Lamine Yamal bei der aktuellen Weltmeisterschaft im Durchschnitt 12 Mal pro 90 Minuten, seinen Gegenspieler auszudribbeln.

Dies ist der höchste Wert, der seit dem Turnier 1998 verzeichnet wurde.

Bei jenem Turnier hatte der nigerianische Star Jay-Jay Okocha das gleiche Ergebnis erzielt.

Nur Spieler mit mehr als 200 Einsatzminuten wurden berücksichtigt

Die Analyse berücksichtigt nur Spieler, die mindestens 200 Minuten auf dem Platz standen.

Damit erreichte Yamal diesen historischen Wert nicht nur in einer kurzen Phase, sondern durch konstante Leistung während der gesamten WM.

Fünf erfolgreiche Dribblings gegen Österreich

Spanien besiegte Österreich im Achtelfinale der WM 2026 souverän mit 3:0.

In dieser Partie dribbelte Lamine Yamal fünfmal erfolgreich an seinen Gegenspielern vorbei und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Eine der Hauptwaffen Spaniens

Yamals Schnelligkeit, Technik und Mut in Eins-gegen-Eins-Situationen entwickeln sich zu einem der gefährlichsten Aspekte des spanischen Angriffs.

Der 18-Jährige hilft seinem Team bei der WM 2026 nicht nur, sondern stellt auch persönliche Rekorde auf, die in die Fußballgeschichte eingehen werden.

Lamine YamalBarcelonaWM 2026Jay-Jay OkochaFußball Rekorde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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