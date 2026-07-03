1000 Euro Gehalt: Slowakei sucht Arbeitskräfte aus Usbekistan

Die Migrationsagentur der Republik Usbekistan hat den Beginn der Registrierung für usbekische Staatsbürger bekannt gegeben, die als Gabelstaplerfahrer in der Slowakei arbeiten möchten.

Laut Angaben der Agentur werden im Rahmen dieses Programms insgesamt 70 offene Stellen angeboten. Eingestellte Kandidaten erhalten ein monatliches Nettogehalt von 1000 Euro Die Arbeitszeit ist auf 5 Arbeitstage pro Woche bei einer 8-Stunden-Schicht ausgelegt.

An der Auswahl können Männer im Alter von 20 bis 45 Jahren teilnehmen. Von den Kandidaten werden ein Führerschein der Klasse B, mindestens 6 Monate Berufserfahrung als Gabelstaplerfahrersowie konversationssichere Russischkenntnisse verlangt.

Der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für die Unterbringung der Mitarbeiter und schließt zudem eine Krankenversicherung ab.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für das Arbeitsvisum und das Flugticket zunächst vom Kandidaten selbst getragen werden. Sobald der Bürger jedoch offiziell in der Slowakei angestellt ist, werden diese Ausgaben von der Migrationsagentur kompensiert.

Nach Angaben der Agentur wird der Bewerbungsprozess gestoppt, sobald 300 Kandidaten registriert sind.

Weitere Informationen sind über die Telefonnummer der Migrationsagentur 71 202 33 55 (Durchwahlnummern: 556 und 906) erhältlich.

Zur Erinnerung: Zuvor hatten die Migrationsagentur und die Organisation Sviluppo Lavoro Italia des italienischen Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik bereits ein Auswahlverfahren für usbekische Staatsbürger für Stellen im Bausektor in Italien gestartet.