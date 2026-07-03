Cristiano Ronaldo spricht über Sieg zu Ehren von Diogo Jota

Die portugiesische Nationalmannschaft sicherte sich nach einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft den Einzug ins Viertelfinale. Dieses Spiel wird den Fans nicht nur wegen des sportlichen Ergebnisses, sondern auch wegen der emotionalen Ereignisse in Erinnerung bleiben. Kapitän Cristiano Ronaldo widmete diesen Erfolg dem Andenken seines Teamkollegen Diogo Jota, der vor einem Jahr verstorben ist. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Nach dem Spiel erinnerte Cristiano Ronaldo auf dem Platz an seinen verstorbenen Freund, indem er Diogo Jotas Trikot mit der Nummer 21 trug und in den Himmel zeigte. Der 3. Juli war genau ein Jahr nach Jotas Tod. Laut Goal.com hatten sich die Mitglieder der portugiesischen Nationalmannschaft mental besonders auf dieses Spiel vorbereitet und das Ziel verfolgt, den Sieg eigens für den ehemaligen Stürmer zu erringen.

„Er beobachtet uns von oben“

In einem Interview nach dem Spiel verbarg Ronaldo seine Emotionen nicht. „Heute ist ein besonderer Tag für uns. Unser Jota leuchtet uns von oben den Weg. Wir haben gespürt, dass sein Geist bei uns ist, und um ihn würdig zu ehren, mussten wir einfach gewinnen“, sagte der erfahrene Stürmer gegenüber dem Sender SIC.

Zudem postete Cristiano Ronaldo auf seiner Instagram-Seite: „Wir haben für uns selbst, für Diogo und für Portugal gewonnen!“ Solche menschlichen Beziehungen werden von Fußballfans immer sehr geschätzt, da Ronaldo nicht nur für sein Können auf dem Platz, sondern auch für seine Loyalität gegenüber seinen Teamkollegen bekannt ist.

Das Spiel gegen Kroatien könnte zudem das letzte Spiel des legendären Luka Modric bei Weltmeisterschaften gewesen sein. Ronaldo und Modric, die viele Jahre gemeinsam bei Real Madrid spielten und zahlreiche Titel gewannen, unterhielten sich nach dem Spiel und verabschiedeten sich herzlich. Diese Momente signalisieren das Ende einer großen Ära im Weltfußball.

„Ich habe mich von Luka verabschiedet. Er wird eine Fußballlegende bleiben. Wir sind fast im selben Alter, und ich habe großen Respekt vor dem, was er im Fußball geleistet hat“, fügte Ronaldo über den 40-jährigen Modric hinzu. Während die portugiesische Nationalmannschaft in die Play-offs einzog, endete das Turnier für Kroatien.