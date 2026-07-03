Restaurant „Usbekische Plov Nr. 1“ in Kiew durch Raketenangriff zerstört

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Restaurant „Usbekische Plov Nr. 1“ in Kiew durch Raketenangriff zerstört

Infolge eines weiteren Raketenangriffs Russlands auf Kiew wurde das berühmte „Usbekische Plov Nr. 1“ Restaurant in der Hauptstadt vollständig zerstört. Dies teilte die Geschäftsleitung des Restaurants mit.

Das Restaurant befand sich in der Garmatnaya-Straße in Kiew; durch den Angriff wurde das Gebäude schwer beschädigt und fast vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Luftangriffs keine Mitarbeiter im Restaurant. Daher gibt es keine Meldungen über Verletzte.

Die Restaurantleitung wandte sich an die Kunden und teilte mit, dass der Betrieb vorübergehend über die Filiale in der Garmatnaya-Straße 1 in Kiew fortgesetzt wird.

Es ist anzumerken, dass dies nicht das erste tragische Ereignis im Zusammenhang mit der usbekischen Küche in der Ukraine ist. Im Jahr 2022 kam der 36-jährige Usbekistaner Sardor Hakimov in der ukrainischen Stadt Tschuhiw durch einen russischen Raketenschlag ums Leben, während er Plov an die lokale Bevölkerung verteilte. Er befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Keller und bereitete gerade Plov für die Menschen zu.

Sardor Hakimov lebte seit dem Jahr 2000 in der Stadt Sewerodonezk in der Oblast Luhansk. Später, im Jahr 2014, zog er in die Stadt Tschuhiw, wo er eine Küche für usbekische Nationalgerichte und einen Gewürzladen eröffnete. Nach Beginn der großflächigen russischen Invasion in der Ukraine schickte er seine Familie nach Usbekistan, blieb jedoch selbst in Tschuhiw, um die lokale Bevölkerung weiterhin mit warmen Mahlzeiten zu versorgen und zu unterstützen.

KiewUsbekische KücheRaketenangriffUkraineSardor Hakimov
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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