Scaloni warnt vor Kap Verde: „Fehler werden nicht verziehen“

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, äußerte sich vorsichtig vor dem Achtelfinalspiel der WM 2026 gegen Kap Verde.

Der Experte betonte, dass jeder Fehler in der K.-o.-Phase zum Ausscheiden aus dem Turnier führen könne, und bezeichnete den Gegner als würdiges und gefährliches Team.

„Es gibt immer weniger Spielraum für Fehler“

Scaloni sagte, dass die argentinischen Spieler die Bedeutung des Spiels voll und ganz verstehen.

„Ein würdiger Gegner erwartet uns. Es gibt immer weniger Spielraum für Fehler. Eine Niederlage könnte unser Aus im Turnier bedeuten. Das verstehen wir sehr gut“, sagte der Trainer.

Gleichzeitig äußerte er sich zufrieden mit der aktuellen Verfassung seiner Mannschaft.

„Wir sind jetzt in guter Form und voll auf das Spiel vorbereitet.“

Kap Verde ist noch ungeschlagen

Der argentinische Cheftrainer legte besonderes Augenmerk darauf, dass Kap Verde im laufenden Wettbewerb noch keine Niederlage hinnehmen musste.

„Kap Verde ist eine Mannschaft, die noch nicht verloren hat. Im Spiel gegen Saudi-Arabien hätten sie den Sieg verdient gehabt“, sagte Scaloni.

Seiner Meinung nach hatte Kap Verde in den Spielen gegen Spanien und Uruguay mehr Schwierigkeiten, leistete aber dennoch würdigen Widerstand.

„Der Gegner ist ziemlich gut“

Scaloni gab bekannt, dass der Trainerstab die Spiele von Kap Verde einer tiefgehenden Analyse unterzieht.

„Gegen Spanien und Uruguay war es etwas schwieriger für sie. Wir analysieren sie. Ich kann sagen, dass der Gegner ziemlich gut ist“, zitierte die Zeitung La Nacion Scaloni.

Obwohl Argentinien als Favorit gilt, fordert Scaloni seine Spieler auf, den Gegner nicht zu unterschätzen und in jeder Situation konzentriert zu bleiben. Wenn eines der Teams ins Viertelfinale einzieht, ist die Weltmeisterschaft für das andere beendet.