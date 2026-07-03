Scaloni warnt vor Kap Verde: „Fehler werden nicht verziehen“

·16·Sport
Scaloni warnt vor Kap Verde: „Fehler werden nicht verziehen“

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, äußerte sich vorsichtig vor dem Achtelfinalspiel der WM 2026 gegen Kap Verde.

Der Experte betonte, dass jeder Fehler in der K.-o.-Phase zum Ausscheiden aus dem Turnier führen könne, und bezeichnete den Gegner als würdiges und gefährliches Team.

„Es gibt immer weniger Spielraum für Fehler“

Scaloni sagte, dass die argentinischen Spieler die Bedeutung des Spiels voll und ganz verstehen.

„Ein würdiger Gegner erwartet uns. Es gibt immer weniger Spielraum für Fehler. Eine Niederlage könnte unser Aus im Turnier bedeuten. Das verstehen wir sehr gut“, sagte der Trainer.

Gleichzeitig äußerte er sich zufrieden mit der aktuellen Verfassung seiner Mannschaft.

„Wir sind jetzt in guter Form und voll auf das Spiel vorbereitet.“

Kap Verde ist noch ungeschlagen

Der argentinische Cheftrainer legte besonderes Augenmerk darauf, dass Kap Verde im laufenden Wettbewerb noch keine Niederlage hinnehmen musste.

„Kap Verde ist eine Mannschaft, die noch nicht verloren hat. Im Spiel gegen Saudi-Arabien hätten sie den Sieg verdient gehabt“, sagte Scaloni.

Seiner Meinung nach hatte Kap Verde in den Spielen gegen Spanien und Uruguay mehr Schwierigkeiten, leistete aber dennoch würdigen Widerstand.

„Der Gegner ist ziemlich gut“

Scaloni gab bekannt, dass der Trainerstab die Spiele von Kap Verde einer tiefgehenden Analyse unterzieht.

„Gegen Spanien und Uruguay war es etwas schwieriger für sie. Wir analysieren sie. Ich kann sagen, dass der Gegner ziemlich gut ist“, zitierte die Zeitung La Nacion Scaloni.

Obwohl Argentinien als Favorit gilt, fordert Scaloni seine Spieler auf, den Gegner nicht zu unterschätzen und in jeder Situation konzentriert zu bleiben. Wenn eines der Teams ins Viertelfinale einzieht, ist die Weltmeisterschaft für das andere beendet.

Lionel ScaloniArgentinienKap VerdeWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Napoli beginnt neue Ära mit AllegriNapoli beginnt neue Ära mit AllegriHeute, 16:57Georgia Stanway erklärt, warum sie sich für Arsenal entschieden hatGeorgia Stanway erklärt, warum sie sich für Arsenal entschieden hatHeute, 16:51Napoli ernennt Massimiliano Allegri zum neuen CheftrainerNapoli ernennt Massimiliano Allegri zum neuen CheftrainerHeute, 16:18Arsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen StürmersArsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen StürmersHeute, 16:12Lamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha einLamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha einHeute, 15:49Tottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurückTottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurückHeute, 15:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan