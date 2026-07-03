Im italienischen Fußball gab es eine unerwartete und sensationelle Änderung: Napoli hat Massimiliano Allegri offiziell als neuen Cheftrainer der Mannschaft vorgestellt. Der erfahrene Spezialist ersetzt Antonio Conte. Diese Ernennung signalisiert eine neue Ära für die strategischen Ziele des Vereins und für Stars wie Scott McTominay und Kevin De Bruyne. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Laut einer Mitteilung des Pressedienstes des Vereins wurde mit dem 58-jährigen Allegri ein langfristiger Vertrag bis Juni 2029 unterzeichnet. Es ist anzumerken, dass die Vereinsführung von Napoli diese Ernennung geheim hielt, bis der Prozess der Vertragsauflösung zwischen Allegri und seinem ehemaligen Team Milan vollständig abgeschlossen war. Nachdem nun alle rechtlichen Fragen geklärt sind, hat der Spezialist seine Arbeit aufgenommen.

Eine historische Rückkehr und neue Ziele

Neapel ist für Massimiliano Allegri keine fremde Stadt. Während seiner aktiven Zeit als Spieler, insbesondere in der Saison 1997-98, trat er für Napoli an. In ihrer Erklärung würdigte die Vereinsführung besonders Allegris Trainerweg, von seinen Erfolgen mit Sassuolo in den unteren Ligen bis hin zu seinen triumphalen Schritten bei den Serie-A-Giganten.

Allegri gilt als einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des italienischen Fußballs. Er hat insgesamt 6 Scudetti (einen mit Milan, fünf mit Juventus) und 5 Coppa-Italia-Titel gewonnen. Zudem führte er Juventus zweimal in das Finale der Champions League. Es wird erwartet, dass diese reiche Erfahrung für Napoli nicht nur in der nationalen Meisterschaft, sondern auch auf internationaler Ebene ein wichtiger Faktor sein wird.

Kaderveränderungen und Erwartungen

Die Ankunft des neuen Trainers ist eine besondere Herausforderung und Chance für die führenden Spieler der Mannschaft, insbesondere Scott McTominay und Kevin De Bruyne. Allegris taktische Schemata basieren normalerweise auf defensiver Stabilität und einem disziplinierten Spiel; viele sind gespannt, wie sich dieser Stil an die Spielphilosophie des Vereins aus Neapel anpassen wird. Obwohl der Vorgänger Antonio Conte die Mannschaft zur Meisterschaft führte, liegt es nun an Allegri, die Stabilität im Team zu bewahren.

Allegris letzte Zeit in Milan endete etwas erfolglos. Er wurde entlassen, da das Team die Saison auf dem fünften Platz beendete. Zudem beschleunigten Veränderungen auf Managementebene in Milan, einschließlich des Weggangs von Spezialisten wie Igli Tare und Geoffrey Moncada, Allegris Abschied. Nun will er seinen Ruf in Neapel wiederherstellen und den Napoli-Fans neue Siege bescheren.

Der Vertrag mit Massimiliano Allegri wurde bis 2029 unterzeichnet;

Er hat in seiner Trainerkarriere 11 große Titel gewonnen;

Er wird bei Napoli mit Stars wie Scott McTominay und Kevin De Bruyne zusammenarbeiten;

Dies ist Allegris neue Stelle nach seinem Weggang von seinem ehemaligen Team Milan.