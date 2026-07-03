Ein ernsthafter Konkurrent für Starlink: Amazon startet sein Satelliten-Internet

Lange Zeit dominierte das Starlink-Projekt von SpaceX den globalen Markt für Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet. Der Tech-Gigant Amazon hat es jedoch geschafft, im Rahmen seines Leo-Projekts (Project Kuiper) eine ausreichende Anzahl an Geräten in die Umlaufbahn zu bringen und angekündigt, bald kommerzielle Dienste anzubieten. Dieser Schritt gilt als wichtiger Meilenstein für den Ausbau der globalen Internetabdeckung und die Wettbewerbsfähigkeit der Preise. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Chris Weber, dem für das Leo-Projekt von Amazon verantwortlichen Vizepräsidenten, befinden sich derzeit mehr als 390 Satelliten im Orbit. Der Experte betonte, dass diese Anzahl ausreicht, um eine kontinuierliche Verbindung in bestimmten Breitengraden zu gewährleisten. Laut ixbt.com plant das Unternehmen, bis Ende dieses Jahres erste Kunden zu bedienen; für die breite Öffentlichkeit wird der Dienst 2026 vollständig freigeschaltet.

Drei Terminal-Typen für unterschiedliche Anforderungen

Amazon bietet seinen Nutzern je nach Bedarf und Möglichkeiten drei verschiedene Empfangsgeräte (Receiver) an. Dies ermöglicht es den Nutzern, eine Lösung zu wählen, die nicht nur für den Heimgebrauch, sondern auch für Großunternehmen und mobile Anwendungen geeignet ist:

Nano: ein kompaktes 7x7-Zoll-Gerät, das Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps bietet;

ein kompaktes 7x7-Zoll-Gerät, das Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps bietet; Pro: ein 11x11-Zoll-Standardmodell, mit dem Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbps erreicht werden können;

ein 11x11-Zoll-Standardmodell, mit dem Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbps erreicht werden können; Ultra: das leistungsstärkste 20x30-Zoll-Terminal, das Highspeed-Internet von bis zu 1 Gbps garantiert.

Die letzten Starts im Rahmen des Projekts wurden mit der Atlas V-Rakete durchgeführt. Laut Chris Weber haben diese Missionen das Fundament des Projekts gestärkt. Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, um die Satelliten auf die vorgesehene Höhe zu bringen und das Netzwerk zu optimieren, ist die notwendige technische Basis für den Start bereits geschaffen.

Für Länder wie Usbekistan, die über viele bergige Regionen und abgelegene Dörfer verfügen, in denen Glasfaser-Internet nur schwer verfügbar ist, sind solche Technologien von großer Bedeutung. Der zunehmende Wettbewerb mit Starlink wird dazu beitragen, die Preise für Satelliteninternet in Zukunft zu senken und die Qualität zu verbessern. Mit dem Start des Amazon Leo-Projekts erweitert sich die Auswahl auf dem globalen Markt.

Zukünftige Missionen werden sich nicht nur auf die Erweiterung der Abdeckung konzentrieren, sondern auch auf die Erhöhung der Datenübertragungskapazität. Durch die Nutzung seiner Cloud-Technologien und globalen Infrastruktur möchte Amazon das Leo-Projekt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Regierungen und Großkonzerne attraktiv machen.