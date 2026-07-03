Georgia Stanway erklärt, warum sie sich für Arsenal entschieden hat

Die englische Nationalspielerin und Europameisterin Georgia Stanway hat sich nach einer vierjährigen Karriere beim deutschen Verein Bayern München für die Rückkehr in ihre Heimat entschieden. Die Spielerin, deren Wechsel zu Arsenal am Freitag offiziell bekannt gegeben wurde, sprach ausführlich über die Gründe für diesen Transfer und warum sie sich gerade für den Londoner Club entschied. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Obwohl die 27-jährige Mittelfeldspielerin mit Bayern viermal die Bundesliga gewann und maßgeblich dazu beitrug, dass das Team das Halbfinale der Champions League erreichte, sehnte sie sich nach ihrer Heimat. Laut Arseblog hat Stanway einen Dreijahresvertrag bei Arsenal unterschrieben, wobei die Vereinbarung eine Option auf ein weiteres Jahr enthält.

Heimweh und professionelles Wachstum

In einem Interview mit The Athletic gab Stanway zu, dass sie sich in Deutschland etwas isoliert gefühlt habe. Ihren Worten zufolge konnte sie den Glanz dieses Erfolgs nach dem Gewinn der Europameisterschaft mit der englischen Nationalmannschaft in Deutschland nicht voll auskosten. "Als einzige englische Spielerin im Kader von Bayern hatte ich niemanden in meinem engen Umfeld, mit dem ich die Freude über den Sieg teilen konnte. Ich wollte vor unseren Fans spielen und in der Atmosphäre sein, die ich täglich mit den Lionesses erlebe", so die Spielerin.

Zudem verbarg Georgia Stanway nicht, dass sie mit dem Wettbewerbsniveau in der deutschen Liga nicht vollkommen zufrieden war. In Anbetracht dessen, dass Bayern in vier Jahren nur zweimal verloren hat, wollte die Spielerin unter stärkerem Druck und höheren Anforderungen spielen. Die Women's Super League gilt derzeit als die wettbewerbsfähigste Liga Europas.

Warum ausgerechnet Arsenal?

Auf dem Transfermarkt zeigten nicht nur Arsenal, sondern auch ein weiterer englischer Topclub, Chelsea, sowie der achtmalige Europameister Lyon ernsthaftes Interesse an Stanway. Die Spielerin entschied sich jedoch für die "Gunners", da sie näher bei ihrer Familie sein wollte und das Projekt des Londoner Clubs ihr mehr zusagte.

Dieser Transfer ist ein wichtiges Ereignis für den englischen Frauenfußball, da eine der führenden Vertreterinnen der Nationalmannschaft auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in die Heimat zurückkehrt. Dies stärkt nicht nur den Kader von Arsenal, sondern trägt auch dazu bei, das Prestige der gesamten Liga weiter zu steigern. Stanway zeigte sich erfreut darüber, dass ihre Familie nun fast jedes Spiel live im Stadion verfolgen kann.

Es ist anzumerken, dass Stanway bei Bayern nicht nur die nationale Meisterschaft, sondern auch die Pokalwettbewerbe gewann und zwei „Trebles“ erzielte. Nun will sie ähnliche Erfolge im Trikot von Arsenal wiederholen.