Georgia Stanway erklärt, warum sie sich für Arsenal entschieden hat

·5·Sport
Georgia Stanway erklärt, warum sie sich für Arsenal entschieden hat

Die englische Nationalspielerin und Europameisterin Georgia Stanway hat sich nach einer vierjährigen Karriere beim deutschen Verein Bayern München für die Rückkehr in ihre Heimat entschieden. Die Spielerin, deren Wechsel zu Arsenal am Freitag offiziell bekannt gegeben wurde, sprach ausführlich über die Gründe für diesen Transfer und warum sie sich gerade für den Londoner Club entschied. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Obwohl die 27-jährige Mittelfeldspielerin mit Bayern viermal die Bundesliga gewann und maßgeblich dazu beitrug, dass das Team das Halbfinale der Champions League erreichte, sehnte sie sich nach ihrer Heimat. Laut Arseblog hat Stanway einen Dreijahresvertrag bei Arsenal unterschrieben, wobei die Vereinbarung eine Option auf ein weiteres Jahr enthält.

Heimweh und professionelles Wachstum

In einem Interview mit The Athletic gab Stanway zu, dass sie sich in Deutschland etwas isoliert gefühlt habe. Ihren Worten zufolge konnte sie den Glanz dieses Erfolgs nach dem Gewinn der Europameisterschaft mit der englischen Nationalmannschaft in Deutschland nicht voll auskosten. "Als einzige englische Spielerin im Kader von Bayern hatte ich niemanden in meinem engen Umfeld, mit dem ich die Freude über den Sieg teilen konnte. Ich wollte vor unseren Fans spielen und in der Atmosphäre sein, die ich täglich mit den Lionesses erlebe", so die Spielerin.

Zudem verbarg Georgia Stanway nicht, dass sie mit dem Wettbewerbsniveau in der deutschen Liga nicht vollkommen zufrieden war. In Anbetracht dessen, dass Bayern in vier Jahren nur zweimal verloren hat, wollte die Spielerin unter stärkerem Druck und höheren Anforderungen spielen. Die Women's Super League gilt derzeit als die wettbewerbsfähigste Liga Europas.

Warum ausgerechnet Arsenal?

Auf dem Transfermarkt zeigten nicht nur Arsenal, sondern auch ein weiterer englischer Topclub, Chelsea, sowie der achtmalige Europameister Lyon ernsthaftes Interesse an Stanway. Die Spielerin entschied sich jedoch für die "Gunners", da sie näher bei ihrer Familie sein wollte und das Projekt des Londoner Clubs ihr mehr zusagte.

Dieser Transfer ist ein wichtiges Ereignis für den englischen Frauenfußball, da eine der führenden Vertreterinnen der Nationalmannschaft auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in die Heimat zurückkehrt. Dies stärkt nicht nur den Kader von Arsenal, sondern trägt auch dazu bei, das Prestige der gesamten Liga weiter zu steigern. Stanway zeigte sich erfreut darüber, dass ihre Familie nun fast jedes Spiel live im Stadion verfolgen kann.

Es ist anzumerken, dass Stanway bei Bayern nicht nur die nationale Meisterschaft, sondern auch die Pokalwettbewerbe gewann und zwei „Trebles“ erzielte. Nun will sie ähnliche Erfolge im Trikot von Arsenal wiederholen.

Georgia StanwayArsenalBayern MunichEnglischer FußballTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Napoli beginnt neue Ära mit AllegriNapoli beginnt neue Ära mit AllegriHeute, 16:57Napoli ernennt Massimiliano Allegri zum neuen CheftrainerNapoli ernennt Massimiliano Allegri zum neuen CheftrainerHeute, 16:18Arsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen StürmersArsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen StürmersHeute, 16:12Lamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha einLamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha einHeute, 15:49Tottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurückTottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurückHeute, 15:32Cristiano Ronaldo schreibt erneut Geschichte: Ein einzigartiger Rekord von 25 TorenCristiano Ronaldo schreibt erneut Geschichte: Ein einzigartiger Rekord von 25 TorenHeute, 15:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan