Napoli beginnt neue Ära mit Allegri

Der SSC Napoli hat Massimiliano Allegri offiziell als neuen Cheftrainer der Mannschaft bekannt gegeben.

Der 58-jährige Italiener unterschrieb einen langfristigen Vertrag mit dem Verein aus Neapel. Der sechsmalige italienische Meister wird nun versuchen, Napoli zurück in den Kampf um das Scudetto zu führen.

Vertrag läuft bis 2029

Berichten zufolge läuft der Vertrag von Allegri mit Napoli bis zum Sommer 2029.

Die Parteien hatten sich bereits im Mai auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die offizielle Bekanntgabe verzögerte sich jedoch, da finanzielle Angelegenheiten mit dem ehemaligen Verein des Trainers, dem AC Milan, noch nicht vollständig geklärt waren.

Allegri als Nachfolger von Conte gewählt

Antonio Conte hatte Napoli nach Ende der Saison verlassen.

Daraufhin begann die Vereinsführung mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer und entschied sich letztendlich für den erfahrenen Massimiliano Allegri.

Sechsmaliger italienischer Meister

In seiner Trainerkarriere hat Allegri sechsmal die Meisterschaft in der Serie A gewonnen.

Er wurde:

fünfmal mit Juventus

und einmal mit Milan

Gewinner des Scudetto.

Napoli beendete die Saison auf dem zweiten Platz

In der vergangenen Saison sammelte Napoli 76 Punkte in der Serie A und beendete die Meisterschaft auf dem zweiten Platz.

Nun steht der Verein vor der Aufgabe, erneut um die Meisterschaft zu kämpfen. Die Neapolitaner hoffen, dieses Ziel unter der Leitung von Massimiliano Allegri zu erreichen.