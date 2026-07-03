Napoli beginnt neue Ära mit Allegri

·10·Sport
Napoli beginnt neue Ära mit Allegri

Der SSC Napoli hat Massimiliano Allegri offiziell als neuen Cheftrainer der Mannschaft bekannt gegeben.

Der 58-jährige Italiener unterschrieb einen langfristigen Vertrag mit dem Verein aus Neapel. Der sechsmalige italienische Meister wird nun versuchen, Napoli zurück in den Kampf um das Scudetto zu führen.

Vertrag läuft bis 2029

Berichten zufolge läuft der Vertrag von Allegri mit Napoli bis zum Sommer 2029.

Die Parteien hatten sich bereits im Mai auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die offizielle Bekanntgabe verzögerte sich jedoch, da finanzielle Angelegenheiten mit dem ehemaligen Verein des Trainers, dem AC Milan, noch nicht vollständig geklärt waren.

Allegri als Nachfolger von Conte gewählt

Antonio Conte hatte Napoli nach Ende der Saison verlassen.

Daraufhin begann die Vereinsführung mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer und entschied sich letztendlich für den erfahrenen Massimiliano Allegri.

Sechsmaliger italienischer Meister

In seiner Trainerkarriere hat Allegri sechsmal die Meisterschaft in der Serie A gewonnen.

Er wurde:

  • fünfmal mit Juventus

  • und einmal mit Milan

Gewinner des Scudetto.

Napoli beendete die Saison auf dem zweiten Platz

In der vergangenen Saison sammelte Napoli 76 Punkte in der Serie A und beendete die Meisterschaft auf dem zweiten Platz.

Nun steht der Verein vor der Aufgabe, erneut um die Meisterschaft zu kämpfen. Die Neapolitaner hoffen, dieses Ziel unter der Leitung von Massimiliano Allegri zu erreichen.

NapoliMassimiliano AllegriAntonio Conte
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Napoli ernennt Massimiliano Allegri zum neuen CheftrainerNapoli ernennt Massimiliano Allegri zum neuen CheftrainerHeute, 16:18Arsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen StürmersArsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen StürmersHeute, 16:12Lamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha einLamine Yamal stellt 28-Jahre-Rekord von Jay-Jay Okocha einHeute, 15:49Tottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurückTottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurückHeute, 15:32Cristiano Ronaldo schreibt erneut Geschichte: Ein einzigartiger Rekord von 25 TorenCristiano Ronaldo schreibt erneut Geschichte: Ein einzigartiger Rekord von 25 TorenHeute, 15:30Barcelona steht vor dem teuersten Transfer in der Geschichte des FrauenfußballsBarcelona steht vor dem teuersten Transfer in der Geschichte des FrauenfußballsHeute, 15:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan