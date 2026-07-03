Abschiedszeremonien für Ali Khamenei offiziell begonnen

Die Abschiedszeremonien für den ehemaligen obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, haben offiziell begonnen. Die ersten Veranstaltungen finden in der Hauptstadt Teheran statt.

Dies wurde von RBC berichtet.

Berichten zufolge werden die Trauerveranstaltungen vom 4. bis 9. Juli in mehreren Städten des Iran organisiert. Es wird erwartet, dass fast 100 offizielle Delegationen aus verschiedenen Ländern der Welt an den Zeremonien teilnehmen.

Dem Plan zufolge finden vom 4. bis 6. Juli Abschieds- und Beisetzungszeremonien in Teheran statt. Für den 7. Juli ist ein Trauerzug in der Stadt Qom geplant. Anschließend wird der Leichnam des Verstorbenen am 8. Juli auf irakisches Gebiet überführt und soll am 9. Juli in der Stadt Maschhad seine letzte Ruhe finden.

Zur Erinnerung: Es wurde berichtet, dass der 86-jährige Ajatollah Ali Khamenei am 28. Februar dieses Jahres infolge von Angriffen der USA und Israels ums Leben kam.