Mourinho wählt neuen Kapitän: Wer bekommt die Kapitänsbinde?

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Mourinho wählt neuen Kapitän: Wer bekommt die Kapitänsbinde?

Bei Real Madrid wird ein bedeutender Wechsel in der Führung erwartet. Laut Marca ist geplant, die Kapitänsbinde an Federico Valverde zu übergeben, nachdem Daniel Carvajal den Verein verlassen hat.

Mourinho vertraut Valverde voll und ganz

Der Quelle zufolge hat Real-Cheftrainer Jose Mourinho keinerlei Zweifel an der Zukunft des uruguayischen Mittelfeldspielers.

Auch Valverdes enttäuschende Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 hat die Meinung des portugiesischen Spezialisten nicht geändert.

Mourinho beabsichtigt, den Spieler bereits ab den Saisonvorbereitungen Mitte Juli in seine Hauptpläne einzubeziehen.

Der Trainer wird persönlich mit dem Spieler sprechen

Jose Mourinho plant ein separates Gespräch mit Valverde, bevor die Vorbereitungen für die neue Saison beginnen.

In diesem Gespräch sollen der neue Status des Spielers im Team, die Führungsaufgaben und die von ihm erwartete Verantwortung besprochen werden.

Er muss auch in der Kabine eine Führungspersönlichkeit sein

Die Vereinsführung von Real und der Trainerstab sind überzeugt, dass genau Valverde die Führung der Mannschaft nach dem Abgang von Carvajal übernehmen sollte.

Von ihm wird erwartet, dass er nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine ein Vorbild für die anderen Spieler ist.

Seit 2016 im Real-System

Federico Valverde ist seit 2016 Teil des Real Madrid-Systems.

In der letzten Saison erreichte er für den Verein:

  • 49 Einsätze;

  • 9 Tore.

Nun könnte der uruguayische Fußballer eine neue Phase seiner Karriere einleiten und zum Hauptkapitän des 'Königlichen Klubs' werden.

Real MadridJose MourinhoFederico Valverde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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