AnTuTu, bekannt für die Messung der technischen Leistung von Smartphones, hat zum Ende des Monats Juni ein Ranking der Android-Geräte präsentiert, mit denen die Nutzer am zufriedensten waren. Im Gegensatz zu traditionellen Benchmark-Tests basiert diese Liste nicht auf der Geschwindigkeit des Geräts, sondern direkt auf den positiven Rückmeldungen der Besitzer im täglichen Gebrauch. Dies ist ein wichtiger Indikator für die realen Bedürfnisse der Käufer und ihr Vertrauen in die Marken. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Überraschenderweise belegte das Oppo K13 Turbo 5G Modell den ersten Platz im Ranking. Dieses Gerät konnte eine positive Bewertung von 96,83 Prozent der Nutzer erzielen. Laut ixbt.com ist dieses hohe Ergebnis auf den extrem kapazitätsstarken 7000 mAh Akku und die 80W Schnellladetechnologie zurückzuführen. Ausgestattet mit einem MediaTek Dimensity 8450 Prozessor und einem 6,8-Zoll AMOLED-Display, wurde das Modell als eines der ausgewogensten Geräte im Mittelklassesegment anerkannt.

An zweiter Stelle liegt mit einem Wert von 96,67 Prozent das Nubia Z80 Ultra . Dieses Flaggschiff besticht durch seine hohen technologischen Möglichkeiten, insbesondere die Snapdragon 8 Elite Plattform der fünften Generation und ein Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Der 7200 mAh Akku des Geräts und die professionelle Kamera aus drei 50-Megapixel-Modulen wurden von den Nutzern hoch gelobt.

Der Kampf der Flaggschiffe und führenden Marken

Die starken Top Drei wurde durch dasvervollständigt. Dieses Modell, das 95,37 Prozent der Stimmen erhielt, zeichnet sich durch den Snapdragon 8 Elite Prozessor und ein Display mit 2K-Auflösung aus. Zudem führt es unter den Vertretern des Premiumsegments mit 100W kabelgebundenem und 50W kabellosem Laden. Den vierten und fünften Platz belegten das Nubia Z70S Ultra Photographer Edition sowie das Oppo Find X8.

Die allgemeine Zusammensetzung des Rankings zeigt, wie stark der interne Wettbewerb auf dem chinesischen Markt ist. Auch andere im Ranking aufgeführte Geräte strebten nach technologischer Perfektion:

Vivo X300 Ultra und Xiaomi 15 Ultra;

Realme GT8 Pro und Honor 400 Pro;

OnePlus Ace 6 und Honor GT Pro;

Redmi K90 Pro Max und Vivo X200 Ultra;

Vivo X300 Pro und Vivo S30.

Dieses Ranking zeigt, dass für moderne Nutzer nicht nur die Prozessorleistung, sondern auch die Akkulaufzeit und die Displayqualität von primärer Bedeutung sind. Insbesondere ist zu beobachten, dass Akkus mit einer Kapazität von über 7000 mAh zu einem Trend werden. Auf dem Markt in Usbekistan sind die meisten dieser Marken offiziell oder inoffiziell erhältlich, sodass diese Informationen ein nützlicher Leitfaden für Käufer sein können, die ein neues Smartphone suchen.

AnTuTu-Experten betonen, dass diese Liste zwar auf subjektiven Bewertungen basiert, aber auch widerspiegelt, wie gut die Marken an der Software und der Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche gearbeitet haben. Die Ergebnisse für Juni beweisen, dass die Marken Oppo und Nubia ihre Positionen erheblich gefestigt haben.