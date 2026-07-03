Revolution bei den iPhone 18 Kameras: Apple beendet langjähriges Sony-Monopol

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Revolution bei den iPhone 18 Kameras: Apple beendet langjähriges Sony-Monopol

Apple bricht bei seinen kommenden Smartphones — der iPhone 18 Serie — eine langjährige Tradition und beginnt eine Partnerschaft mit Samsung bei der Lieferung von Kamerasensoren. Diese Entscheidung führt die technologische Allianz der zwei größten Rivalen auf dem Smartphone-Markt auf eine neue Stufe und begrenzt das langjährige Monopol von Sony im iPhone-Kamerasegment. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie das Magazin Mydrivers berichtet, wird der südkoreanische Gigant spezielle Bildsensoren für das iPhone 18 in seinem Werk in Austin, Texas, USA, herstellen. Dies ist ein strategisch wichtiges Ereignis für Apple, da es dem Unternehmen erstmals gelingt, eine der Hauptkomponenten seiner Smartphones direkt auf US-amerikanischem Boden zu produzieren.

Neue technologische Möglichkeiten

Die von Samsung für das iPhone entwickelten neuen Sensoren basieren auf einem Drei-Schicht-Design. Diese Technologie dient dazu, die Pixeldichte erheblich zu erhöhen. Infolgedessen können Nutzer auch unter schlechten Lichtverhältnissen hochwertige, rauschfreie und klare Bilder aufnehmen. Zudem wird der erweiterte Dynamikumfang das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten natürlicher darstellen.

Ein weiterer Vorteil der neuen Sensoren ist die höhere Datenauslesegeschwindigkeit und Energieeffizienz. Dies beschleunigt nicht nur den Fotografieprozess, sondern hilft auch, die Batterielaufzeit zu verlängern. Apple-Spezialisten streben an, die iPhone 18 Kameras durch diese Optimierung näher an ein professionelles Niveau zu bringen.

Strategische Diversifizierung

Apple verfolgt seit jeher die Strategie, Hauptkomponenten von mehreren Lieferanten zu beziehen. Diese Methode ermöglicht es dem Unternehmen, nicht von einem einzigen Partner abhängig zu sein, Risiken zu diversifizieren und Vorteile bei Preisverhandlungen zu erzielen. Während Sony lange Zeit der einzige Sensorlieferant für iPhone-Kameras war, wird der Markteintritt von Samsung den Wettbewerb verschärfen.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht von Bedeutung, da sie sich direkt auf den Preis und die Qualität der Geräte auswirken könnte. Es wird erwartet, dass die Einführung von Samsung-Sensoren die Nachtmodus-Fähigkeiten der iPhone-Kameras auf ein neues Niveau hebt, was die Nachfrage nach iPhone-Smartphones unter lokalen Nutzern weiter steigern könnte.

Zur Erinnerung: Vor einiger Zeit tauchten im Netz Bilder von Akkus für die iPhone 18 Pro Max Modelle auf, die für verschiedene Regionen bestimmt sind. Dies deutet darauf hin, dass Apple bereits intensiv an den Flaggschiffen für 2026 arbeitet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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