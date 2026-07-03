NASA enthüllt Gründe für das Scheitern des Boeing Starliner-Projekts

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat offiziell eingeräumt, dass die technischen Probleme des von Boeing entwickelten Starliner-Raumschiffs das Ergebnis systemischer Managementfehler und Planungsdefizite waren. Einem neuen Bericht des NASA-Generalinspektors zufolge gefährden Projektverzögerungen und Fehlfunktionen während des Fluges die Zukunft des Raumfahrtprogramms ernsthaft. Dieses Analysedokument zeigt auf, warum eines der größten Projekte der Raumfahrtindustrie kurz vor dem Kollaps stand. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass das Vertragsmodell zwischen der NASA und Boeing den Datenaustausch einschränkte. Die Spezialisten der Agentur hatten keinen vollständigen Zugriff auf Daten zu Simulationstests und Sicherheitskennzahlen des Raumschiffs. Insbesondere die eingeschränkten Informationen zu Szenarien, in denen das Raumschiff oder die Besatzung verloren gehen könnten, verhinderten eine korrekte Bewertung systemischer Risiken vor dem Flug. Dies schuf die Grundlage für unerwartete Fehlfunktionen während der Crew Flight Test (CFT) Mission.

Experten sind der Meinung, dass Boeing zu sehr auf seine alten Technologien vertraut und die Vorbereitungszeit für die neue Raumschiffkonstruktion nicht realistisch eingeschätzt hat. Obwohl seit 2021 behauptet wurde, dass das Projekt alle sechs Monate abgeschlossen würde, fand der erste bemannte Flug tatsächlich erst im Juni 2024 statt. Diese Hast und Fehlplanung wirkten sich negativ auf die Qualität der Tests der Raumschiffsysteme aus.

Technische Fehlfunktionen und Personalmangel

Während der letzten Mission des Starliner zur Internationalen Raumstation (ISS) traten schwerwiegende Störungen an den Triebwerken auf. Infolgedessen musste das Raumschiff unbemannt zur Erde zurückkehren, während die Astronauten im Crew Dragon Raumschiff von SpaceX blieben. Dem NASA-Bericht zufolge erreichte die Personalfluktuation in der Abteilung für kommerzielle Flüge der Agentur 21 %, was die Sicherheitsanalysen und Zertifizierungsprozesse verlangsamte.

Derzeit bleiben folgende Hauptprobleme bezüglich der Zukunft des Projekts bestehen:

Fehlfunktionen im Orientierungssystem der Triebwerke wurden noch nicht vollständig behoben;

Das Problem der Überhitzung von Elementen im Servicemodul ist nicht gelöst;

Die nächste Starliner-1 Mission wurde vom bemannten in den unbemannten Modus versetzt;

Die endgültige Zertifizierung des Raumschiffs für reguläre Flüge wurde auf mindestens 2027 verschoben.

Boeing-CEO Kelly Ortberg betont, dass das Unternehmen die meisten Probleme unter Kontrolle gebracht habe und Korrekturmaßnahmen ergriffen würden. Der NASA-Beirat ist jedoch besorgt, dass kritische Mängel am Raumschiff weiterhin bestehen. Diese Situation war für Boeing nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch ein schwerer Schlag für seinen Ruf in der Raumfahrtindustrie.

Ein weiterer erschwerender Faktor ist, dass die Betriebsdauer der Internationalen Raumstation im Jahr 2030 endet. Wenn sich die Zertifizierung des Starliner-Raumschiffs bis 2027 hinzieht, könnte Boeing es versäumen, alle geplanten Missionen vor dem Ende der Station abzuschließen. Dies erhöht das Risiko, dass die USA beim Zugang zum Weltraum ausschließlich von der SpaceX-Plattform abhängig werden.