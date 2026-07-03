Sechsmaliger Premier-League-Champion wechselt zu Fenerbahce

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Sechsmaliger Premier-League-Champion wechselt zu Fenerbahce

Der türkische Club Fenerbahce hat die Verpflichtung des Manchester City-Verteidigers Nathan Ake offiziell bekannt gegeben.

Nach zahlreichen Erfolgen in England wird der 31-jährige Niederländer seine Karriere nun in der türkischen Liga fortsetzen.

Ake stößt zum Trainingslager in Österreich

Nathan Ake befindet sich derzeit im Urlaub, nachdem er mit der niederländischen Nationalmannschaft an der WM 2026 teilgenommen hat.

Wie bekannt wurde, wird der Verteidiger nach seiner Erholungsphase zum Saisonvorbereitungs-Trainingslager von Fenerbahce in Österreich stoßen.

Viermaliger Champion mit Manchester City

Ake stand seit 2020 im Dienst von Manchester City.

Der niederländische Fußballer gewann mit den Manchesterern viermal die englische Premier League.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit, sowohl im Zentrum der Abwehr als auch auf der linken Außenbahn zu agieren, war er ein wichtiger Spieler für das Team.

Karrierebeginn bei Chelsea

In der frühen Phase seiner Profikarriere spielte Nathan Ake auch für Chelsea.

Der junge Verteidiger feierte mit dem Londoner Club zwei weitere englische Meisterschaften. Damit wurde Ake im Laufe seiner Karriere insgesamt sechsmal Premier-League-Champion.

Niederlande schieden früh aus der WM aus

Nathan Ake nahm mit der niederländischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teil.

Die Niederländer schieden jedoch im Achtelfinale gegen Marokko aus, nachdem sie die reguläre Spielzeit 1:1 beendeten und im Elfmeterschießen mit 2:3 verloren.

Nun schlägt der erfahrene Verteidiger ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und wird versuchen, Fenerbahce beim Kampf um Titel zu unterstützen.

FenerbahçeNathan AkéManchester CityNiederlande
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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