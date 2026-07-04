Der amtierende Weltmeister Argentinien sicherte sich das Ticket für das Viertelfinale der nächsten Weltmeisterschaft, doch der unerwartete Gegner — Kap Verde — wurde für die Südamerikaner zu einer echten Bewährungsprobe. Im Stadion von Miami retteten Lionel Messi und Cristian Romero ihre Mannschaft vor einer historischen Blamage. Goal.com berichtete davon.

Das Spiel begann unter einem unerwarteten Szenario. Obwohl Argentinien die Ballkontrolle übernahm, brachten die Vertreter Kap Verdes das Tor von Emiliano Martinez in den ersten 10 Minuten in ernste Gefahr. Lionel Scalonis Spieler blieben ihrem Stil treu und versuchten, geduldig Angriffe aufzubauen. In der ersten Halbzeit vollendete Lionel Messi meisterhaft eine großartige Vorlage von Lisandro Martinez und erzielte das erste Tor.

Kap Verdes Widerstandskraft und Argentiniens Nervosität

Obwohl Argentinien die erste Halbzeit dominierte, änderte sich die Situation nach der Pause vollständig. Kap Verde zeigte, dass sie nicht bereit waren aufzugeben. Enzo Fernandez' Nachlässigkeit gegenüber Deroy Duarte in seinem Bereich führte zum Ausgleich des Gegners. Laut Goal.com wurden nach diesem Tor Unordnung und Nervosität in Argentiniens Spiel sichtbar.

Kap Verdes Torwart Vozinha wurde zu einem der Helden des Spiels. Er parierte Lionel Messis Schuss in einer Eins-gegen-eins-Situation und einen gefährlichen Freistoß kurz vor Spielende und brachte das Spiel in die Verlängerung. Für ein Riesenteam wie Argentinien war dies eine unerwartete Situation.

Dramatisches Finale in der Verlängerung

Zu Beginn der Verlängerung brachte Lisandro Martinez Argentinien mit einem kräftigen Schuss erneut in Führung. Doch Kap Verde zeigte ein weiteres Wunder: Sidny Lopes Cabral zielte aus einem unerwarteten Winkel genau auf das Tor und erzielte den 2:2-Ausgleich. Dieses Tor versetzte die Fans im Stadion in Erstaunen.

Als nur noch wenige Minuten bis zum Spielende übrig waren, köpfte Cristian Romero eine von Lionel Messi ausgeführte Ecke ins Tor und stellte den Endstand von 3:2 her. Obwohl Kap Verde verlor, leisteten sie würdigen Widerstand gegen den amtierenden Champion und lieferten eines der brillantesten Spiele des Turniers.

Nach diesem Sieg zog Argentinien in die K.o.-Phase ein, doch die defensiven Fehler des Teams und die Leistungseinbrüche während des Spiels wurden von Experten kritisiert. In dieser Partie wurde deutlich, dass die Verteidigung des Championtitels für Lionel Messi und seine Teamkollegen nicht einfach werden würde.