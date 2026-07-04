Der Marktführer für Halbleiter, Intel, bereitet sich darauf vor, die Nutzer mit seinen zukünftigen Prozessoren zu überraschen. Jüngsten Informationen des Insiders Jaykihn zufolge werden die Core Ultra 5 Modelle der Nova Lake-S Familie beispiellose technische Spezifikationen für Mittelklasse-Chips aufweisen. Es wird erwartet, dass dies ein neues Kapitel im Wettbewerb für Intel aufschlägt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neue Generation der Core Ultra 5 Prozessoren soll gleichzeitig 22 Kerne enthalten. Diese Konfiguration besteht aus sechs Hochleistungskernen Coyote Cove (P-cores), 12 energieeffizienten Arctic Wolf (E-cores) und vier stromsparenden LP-E-cores. Dieser Ansatz ermöglicht die reibungslose Ausführung komplexer Aufgaben und anspruchsvoller Spiele selbst auf Mittelklasse-PCs.

Großer Cache und Energieeffizienz

Das Hauptmerkmal der Nova Lake-S Serie wird die bLLC (big Last Level Cache) Technologie sein. Berichten zufolge werden Core Ultra 5 Prozessoren mit einem Cache von 144 MB ausgestattet sein. Dieser Wert ermöglicht die direkte Konkurrenz zu den Gaming-Prozessoren der X3D-Serie von AMD. Die Größe des Caches bietet einen erheblichen Vorteil, insbesondere in modernen Videospielen, bei denen eine hohe Bildrate (FPS) entscheidend ist.

Intel plant, zwei Hauptmodelle in dieser Reihe zu veröffentlichen. Das erste ist ein K-Serien-Modell mit einer Leistungsaufnahme von 125 W und offenem Multiplikator, das zweite ein Standardmodell, das nur 65 W verbraucht, aber eine hohe Effizienz beibehält. Dies bietet den Nutzern die Wahl zwischen Gaming-PCs mit leistungsstarken Kühlsystemen und kompakten, sparsamen Workstations.

Zukünftige Plattform und Veröffentlichungstermin

Es wird erwartet, dass die Prozessoren der Nova Lake-S Reihe auf eine völlig neue Plattform umsteigen. Laut ixbt.com werden diese Chips den LGA1954 Sockel besitzen und mit Chipsätzen der 900-Serie arbeiten. Zudem ist vorgesehen, dass die neuen Systeme den DDR5-8000 RAM-Standard unterstützen. Dies wird die Gesamtdurchsatzkapazität des Computers erheblich steigern.

Es gibt auch interessante Informationen über die Flaggschiff-Modelle. Prozessoren an der Spitze der Nova Lake-S Familie könnten bis zu 52 Kerne und beeindruckende 288 MB Cache besitzen. Eine solche Leistung wird selbst für die anspruchsvollsten professionellen Anwendungen und Rendering-Prozesse mehr als ausreichend sein.

Fans müssen auf diese Neuerungen noch etwas warten. Das offizielle Debüt der Nova Lake-S Linie ist für Anfang 2027 geplant. Dennoch schafft es Intel bereits jetzt, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen, indem es seine technologische Überlegenheit demonstriert. Sobald diese Prozessoren auf dem Markt in Usbekistan erscheinen, wird die Nachfrage nach Hochleistungs-Systemen zweifellos eine neue Stufe erreichen.