Das amerikanische Startup JetZero hat mit dem Zusammenbau des Jet1-Vollmaßstabs-Demonstrators begonnen, der einen echten Wendepunkt in der Luftfahrtwelt bringen soll. Dieses Projekt dient als erster Flugprototyp des zukünftigen Z4-Passagierflugzeugs und könnte mit seinem einzigartigen Design die konventionellen Ansichten in der Branche verändern. Die bei Scaled Composites in Kalifornien durchgeführten Arbeiten sollen eine neue Ära der modernen Luftfahrt einleiten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Das Hauptmerkmal des Z4-Flugzeugs liegt in seiner Blended Wing Body (BWB) — also der „verschmolzenen Flügelform"-Konfiguration. Dabei bilden Rumpf und Tragflächen eine einzige integrierte tragende Struktur. Laut ixbt.com stellen Spezialisten derzeit wichtige Elemente wie den mittleren Rumpfteil, die Tragflächen und die Besatzungskabine her. Diese Technologie gilt als ungewöhnlichste Ingenieurlösung der letzten Jahrzehnte.

Technische Fähigkeiten und Zertifizierung

Der erste für Testflüge vorgesehene Prototyp wird mit Pratt & Whitney PW2040-Turboprop-Triebwerken ausgestattet. Bemerkenswerterweise wurden diese Triebwerke zuvor erfolgreich in Boeing 757-Flugzeugen eingesetzt. Der Erstflug des Jet1-Demonstrators ist für Ende 2027 geplant. Das Projekt wurde bereits vom US-Bundesluftfahrtamt (FAA) in die formale Prüfphase überführt, was auf die hohen kommerziellen Aussichten des Projekts hindeutet.

Das Serienmodell JetZero Z4 soll zwischen 200 und 250 Passagiere befördern. Den Plänen der Entwickler zufolge soll der neue Flugzeugtyp mit seiner Effizienz die alternden Boeing 757- und Boeing 767-Modelle ersetzen. Die BWB-Konfiguration reduziert den Luftwiderstand erheblich, was eine drastische Kraftstoffeinsparung gegenüber konventionellen Flugzeugen ermöglicht.

Große Investitionen und Interesse der Fluggesellschaften

Das Unternehmen strebt an, bis 2030 die Serienproduktion aufzunehmen. Dafür ist in North Carolina der Bau eines riesigen Werks im Wert von 4,7 Milliarden Dollar geplant. Das Projekt wird nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch von großen Marktteilnehmern unterstützt. Insbesondere Giganten wie Delta Air Lines, United Airlines und Alaska Airlines haben großes Interesse an dieser Neuerung bekundet.

Derzeit wirkt eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von 15 Fluggesellschaften an der Weiterentwicklung des Projekts mit. Sie geben Empfehlungen zur Anpassung des Flugzeugdesigns an die Anforderungen künftiger Nutzer und zur Vereinfachung des Betriebsprozesses. Sollte JetZero seine Pläne erfolgreich umsetzen, könnten auch auf dem Luftfahrtmarkt von Ländern mit Bedarf an Langstreckenflügen wie Usbekistan neue, sparsame Flugzeugtypen erscheinen.