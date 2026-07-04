FIFA Annullierte Messis Rekord: Was Ist Eigentlich Passiert?

Lionel Messi wurde zum besten Vorlagengeber in der Geschichte der Weltmeisterschaften, eine Nachricht, die die argentinischen Fans erfreute. Aber FIFAs Entscheidung nach dem Spiel veränderte die Situation vollständig.

Messi war am entscheidenden Tor beteiligt

In einem von hartem Kampf und brenzligen Situationen geprägten Spiel besiegte Argentinien Kap Verde mit 3:2.

In der Nachspielzeit führte Lionel Messi den letzten Pass in der Szene aus, in der Cristian Romero traf. Zunächst wurde dieses Tor als Messis neunte Vorlage bei Weltmeisterschaften notiert.

Mit diesem Ergebnis schien er die Legende Diego Maradona überholt zu haben.

FIFA änderte die Entscheidung

Nach dem Spiel überprüfte FIFA die Szene jedoch. Der Verband klassifizierte Romeros Schuss offiziell als Eigentor des kapverdischen Spielers Diney.

Aus diesem Grund wurde Messis Pass nicht als Torvorlage in die Statistik aufgenommen.

Dadurch blieb Messis Anzahl an Vorlagen bei Weltmeisterschaften bei acht.

Messi und Maradona teilen sich weiterhin den Rekord

Derzeit haben Lionel Messi und Diego Maradona jeweils acht Torvorlagen bei Weltmeisterschaften gegeben.

Somit teilen sich die beiden großen argentinischen Fußballspieler den Rekord in dieser Kategorie vorerst gemeinsam.

Nächste Gelegenheit — gegen Ägypten

Argentinien wird im Achtelfinale auf die ägyptische Nationalmannschaft treffen.

Wenn Messi in diesem Spiel mindestens eine Torvorlage gibt, wird er Maradona überholen und zum alleinigen Rekordhalter als Spieler mit den meisten Vorlagen in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Denken Sie, dass Messi im Spiel gegen Ägypten den historischen Rekord brechen kann?