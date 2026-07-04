Seltener Quantenzustand in Plutoniumverbindung entdeckt: Kernphysik erreicht neue Stufe

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Seltener Quantenzustand in Plutoniumverbindung entdeckt: Kernphysik erreicht neue Stufe

Wissenschaftler am Idaho National Laboratory in den USA haben in der Plutoniumhexaborid (PuB6)-Verbindung einen äußerst seltenen Quantenzustand — einen Kondo-topologischen Isolator — identifiziert. Diese Entdeckung wird als revolutionärer Schritt zum Verständnis der elektronischen Eigenschaften von Plutonium, einem der komplexesten und mysteriösesten Elemente im Periodensystem, erwartet. Dieses Phänomen wurde bisher in sehr wenigen Materialien beobachtet und eröffnet völlig neue Forschungsrichtungen im Bereich der nuklearen Materialwissenschaft. Ixbt.com berichtet darüber.

Seit der Entdeckung von Plutonium im Jahr 1940 haben Wissenschaftler viele seiner Eigenschaften untersucht, doch das Verhalten seiner Elektronen bleibt eines der schwierigsten Rätsel der modernen Physik. Insbesondere können die 5f-Elektronen von Plutonium gleichzeitig als an einem bestimmten Punkt lokalisierte Partikel und als frei bewegliche Ladungsträger agieren. Genau dieses ungewöhnliche Verhalten bildet die Grundlage des nachgewiesenen Quanteneffekts.

Topologische Isolatoren und der Kondo-Effekt

Topologische Isolatoren sind einzigartige Materialien, die in ihrem Inneren keinen elektrischen Strom leiten, aber an ihrer Oberfläche die freie Bewegung von Strom ermöglichen. Am wichtigsten ist, dass solche Oberflächenleitfähigkeit gegenüber verschiedenen Defekten und Verunreinigungen äußerst widerstandsfähig ist. Der Begriff „Kondo" bezeichnet ein Quantenphänomen, das durch die starke Wechselwirkung der Elektronen untereinander entsteht. Unter solchen Bedingungen werden die Eigenschaften des Materials nicht durch einzelne Atome, sondern durch kollektive Quanteneffekte geformt.

Forscher bewiesen, dass beide Phänomene — topologische Leitfähigkeit und starke Elektronenkorrelationen — gleichzeitig in Plutoniumhexaborid existieren. Dies macht diese Verbindung zu einer einzigartigen experimentellen Plattform für die Untersuchung von Actiniden — der Gruppe schwerer Elemente wie Plutonium und Uran. Für Länder, die ihren Energiesektor entwickeln, wie Usbekistan, sind solche grundlegenden Entdeckungen ebenfalls von großer Bedeutung für die Entwicklung sichererer und effizienterer Technologien in Zukunft.

Kernenergie und Zukunftstechnologien

Das Verständnis der elektronischen Eigenschaften von Actiniden ist nicht nur von theoretischer Bedeutung. Dieses Wissen spielt eine entscheidende Rolle in folgenden praktischen Bereichen:

  • Vorhersage des Alterungsprozesses von Kernmaterialien;
  • Erhöhung der Sicherheitsstandards von Reaktoren;
  • Entwicklung neuer Materialien, die hohen Temperaturen und starker Strahlung widerstehen;
  • Entwicklung von Quantencomputing und hochpräzisen Sensoren.
Der Forschungsprozess erforderte die Nutzung der einzigartigen Infrastruktur des Idaho National Laboratory. Wissenschaftler präparierten mikroskopische Proben von Plutonium mittels fokussierter Ionenstrahlen und führten Messungen bei extrem niedrigen Temperaturen durch, bei denen Quanteneffekte deutlich sichtbar werden. Die experimentellen Ergebnisse wurden durch Computermodellierung in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Columbia University bestätigt.

Laut ixbt.com ebnet diese Entdeckung den Weg zur Untersuchung anderer komplexer Actinidverbindungen, die für die experimentelle Physik bisher unmöglich waren. Es wird erwartet, dass dies nicht nur der Kernenergie, sondern auch der Entwicklung moderner Quantentechnologien einen starken Schub verleihen wird. Die mysteriöse Welt des Plutoniums könnte der Menschheit nun neue Möglichkeiten bei der Schaffung sicherer und effizienter Energiequellen bieten.

PlutoniumQuantenphysikKernenergieWissenschaftliche EntdeckungTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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