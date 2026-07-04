Der südkoreanische Technologiegigant Samsung bereitet die Einführung eines neuen Produkts aus seiner beliebtesten Familie von Speichergeräten vor. Das Unternehmen hat eine neue SSD entwickelt, die Teil der 990-Serie sein wird, sich jedoch grundlegend von ihren Vorgängern, den Modellen 990 EVO und 990 PRO, unterscheidet. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist der Verzicht auf DRAM-Cache-Speicher. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut Informationen, die vorzeitig auf der offiziellen Website von Samsung Canada aufgetaucht sind, arbeitet das neue Modell mit der PCIe 4.0 NVMe-Schnittstelle. Laut IXBT.com nutzt das Laufwerk aufgrund des fehlenden dedizierten Arbeitsspeichers (DRAM) die HMB-Technologie (Host Memory Buffer). Dieses System leiht vorübergehend einen Teil des Arbeitsspeichers (RAM) des Computers für das Daten-Caching, was die Herstellungskosten erheblich senkt.

Technische Spezifikationen und Geschwindigkeitswerte

Das neue SSD-Gerät basiert auf einem eigenen Controller von Samsung und hochwertigen V-NAND-Speicherchips. Es wird erwartet, dass das Produkt in Versionen mit 1 TB und 2 TB Speicherkapazität auf den Markt kommt. Die Geschwindigkeitswerte bleiben trotz des fehlenden DRAM-Caches auf einem recht hohen Niveau:

1 TB-Modell: sequenzielle Lesegeschwindigkeit bis zu 7150 MB/s, Schreibgeschwindigkeit bis zu 6450 MB/s;

2 TB-Modell: sequenzielle Lesegeschwindigkeit bis zu 7250 MB/s, Schreibgeschwindigkeit 6450 MB/s;

Leistung: bis zu 850.000 IOPS beim Lesen und bis zu 1,2 Millionen IOPS beim Schreiben.

Es ist anzumerken, dass dieses neue Modell in Bezug auf die Langlebigkeit etwas hinter dem Flaggschiff 990 PRO zurückbleibt. Konkret werden für die 1 TB-Version 400 TBW und für die 2 TB-Version 800 TBW garantiert. Diese Werte sind für normale Nutzer und Gamer ausreichend, können jedoch für professionelle Videoschnitt-Experten etwas gering ausfallen.

Das Unternehmen hat für dieses Modell eine Garantiezeit von 3 Jahren festgelegt, während in der oberen Segmentklasse dieser Zeitraum in der Regel 5 Jahre beträgt. Dies deutet darauf hin, dass das neue SSD-Modell eher auf das preisgünstigere Segment ausgerichtet ist. Auf dem usbekischen Markt erfreuen sich solche Geräte aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses in der Regel sehr schnell großer Beliebtheit.

Bisher hat Samsung weder das offizielle Verkaufsdatum noch den Preis des neuen Produkts bekannt gegeben. Obwohl die Informationen schnell von der offiziellen Website entfernt wurden, ist die SSD bereits in einigen Händlerkatalogen aufgetaucht. Höchstwahrscheinlich wird dieses Modell in den kommenden Monaten auf den Weltmärkten, einschließlich der zentralasiatischen Region, erscheinen.