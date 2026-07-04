Kann ein Smart Ring helfen, Herzinsuffizienz zu überwinden?

·50·Technologie
Kann ein Smart Ring helfen, Herzinsuffizienz zu überwinden?

In Jersey wurde ein neues klinisches Studienprogramm für Patienten gestartet, die an Herzinsuffizienz leiden. Fachleute zielen mit dieser Studie darauf ab, die Wirksamkeit der Behandlung mithilfe moderner digitaler Technologien genauer zu bewerten und die Qualität der künftigen medizinischen Versorgung der Patienten zu verbessern.

Die klinische Studie Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), also Patienten mit der Diagnose Herzinsuffizienz bei erhaltener Auswurffraktion, werden einbezogen. Im Rahmen der Studie untersuchen Wissenschaftler, wie sich ein intravenös verabreichtes Eisenpräparat auf die Symptome der Herzinsuffizienz sowie auf die körperliche Aktivität und Belastbarkeit der Patienten auswirkt.

Ein Mann, der vor Schmerzen seine Brust hält und ein rotes Schmerzsymbol im Herzbereich aufweist.

Die Teilnehmer der Studie verwenden 14 Wochen lang einen speziellen Smart Ring und einen elektronischen Sensor-Patch, der am Oberschenkel getragen wird. Diese Geräte erfassen kontinuierlich Parameter wie die täglichen Bewegungen, die Schrittzahl, die körperliche Aktivität und die Zeit beim Aufstehen aus dem Sitzen des Patienten. Der Smart Ring sammelt physiologische Daten wie die Herzfrequenz.

Laut Dr. Aaron Henry, Kardiologe am Krankenhaus von Jersey, wird die Wirkung einer Eiseninjektion bei herkömmlichen Methoden normalerweise durch einen Sechs-Minuten-Gehtest bewertet. Diese Methode zeigt jedoch nur den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Seiner Meinung nach ermöglicht die neue Technologie eine kontinuierliche Überwachung des Zustands des Patienten über einen Zeitraum von 14 Wochen. Die von den Geräten gesammelten Daten werden über das Smartphone des Patienten auf einen Server hochgeladen, und die Ärzte analysieren sie, um zu beurteilen, wie wirksam die Behandlung war.

Ein silberner Smart Ring mit Sensoren im Inneren auf blauem Hintergrund.

Dr. Henry sagt, dass Patienten verschiedenen Alters an der Studie teilnehmen können. In der Praxis sind die meisten Teilnehmer jedoch über 70, 80 oder sogar 90 Jahre alt. Er ist der Meinung, dass auch älteren Patienten die Möglichkeit geboten werden muss, moderne digitale Technologien zu nutzen, was eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Medizin ist.

Zur Finanzierung des Projekts hat die Digital Jersey -Organisation über ihren Impact Jersey Fund 200.000 Pfund Sterling bereitgestellt.

Laut dem Leiter der Organisation, Tony Moretta, gibt es keinen wichtigeren Bereich als das Gesundheitswesen. Er glaubt, dass Jersey ein geeigneter Testbereich für neue digitale Medizintechnologien ist und dass die Patienten in erster Linie davon profitieren, wenn die Insel in diesem Bereich zu einem der Vorreiter wird.

Eine Hand, die einen schwarzen Smart Ring am Finger trägt, auf blauem Hintergrund.

Fachleute betonen, dass sich der Einsatz digitaler Technologien zur Überwachung und Behandlung von Herzinsuffizienz weiter ausweiten könnte, wenn diese klinische Studie erfolgreich abgeschlossen wird.

JerseyAaron HenryKrankenhaus Jersey
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Künstliche Intelligenz und Kernenergie: Neuer Mikroreaktor im Rahmen einer Partnerschaft mit NVIDIA getestetKünstliche Intelligenz und Kernenergie: Neuer Mikroreaktor im Rahmen einer Partnerschaft mit NVIDIA getestetHeute, 16:27Schulbusse in den USA retten das Energiesystem während der HitzewellenSchulbusse in den USA retten das Energiesystem während der HitzewellenHeute, 15:55Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickeltJapanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickeltHeute, 15:20Samsung Geht Unerwarteten Schritt: Neue DRAM-lose SSD Erscheint in der 990-SerieSamsung Geht Unerwarteten Schritt: Neue DRAM-lose SSD Erscheint in der 990-SerieHeute, 14:55Lenovo-Laptops erhalten erstmals chinesische YMTC-SpeicherchipsLenovo-Laptops erhalten erstmals chinesische YMTC-SpeicherchipsHeute, 14:21iPhone 18 Pro und 18 Pro Max Akkus: Funktionen der neuen Generation enthülltiPhone 18 Pro und 18 Pro Max Akkus: Funktionen der neuen Generation enthülltHeute, 13:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme