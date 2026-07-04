Kann ein Smart Ring helfen, Herzinsuffizienz zu überwinden?

In Jersey wurde ein neues klinisches Studienprogramm für Patienten gestartet, die an Herzinsuffizienz leiden. Fachleute zielen mit dieser Studie darauf ab, die Wirksamkeit der Behandlung mithilfe moderner digitaler Technologien genauer zu bewerten und die Qualität der künftigen medizinischen Versorgung der Patienten zu verbessern.

Die klinische Studie Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), also Patienten mit der Diagnose Herzinsuffizienz bei erhaltener Auswurffraktion, werden einbezogen. Im Rahmen der Studie untersuchen Wissenschaftler, wie sich ein intravenös verabreichtes Eisenpräparat auf die Symptome der Herzinsuffizienz sowie auf die körperliche Aktivität und Belastbarkeit der Patienten auswirkt.

Die Teilnehmer der Studie verwenden 14 Wochen lang einen speziellen Smart Ring und einen elektronischen Sensor-Patch, der am Oberschenkel getragen wird. Diese Geräte erfassen kontinuierlich Parameter wie die täglichen Bewegungen, die Schrittzahl, die körperliche Aktivität und die Zeit beim Aufstehen aus dem Sitzen des Patienten. Der Smart Ring sammelt physiologische Daten wie die Herzfrequenz.

Laut Dr. Aaron Henry, Kardiologe am Krankenhaus von Jersey, wird die Wirkung einer Eiseninjektion bei herkömmlichen Methoden normalerweise durch einen Sechs-Minuten-Gehtest bewertet. Diese Methode zeigt jedoch nur den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Seiner Meinung nach ermöglicht die neue Technologie eine kontinuierliche Überwachung des Zustands des Patienten über einen Zeitraum von 14 Wochen. Die von den Geräten gesammelten Daten werden über das Smartphone des Patienten auf einen Server hochgeladen, und die Ärzte analysieren sie, um zu beurteilen, wie wirksam die Behandlung war.

Dr. Henry sagt, dass Patienten verschiedenen Alters an der Studie teilnehmen können. In der Praxis sind die meisten Teilnehmer jedoch über 70, 80 oder sogar 90 Jahre alt. Er ist der Meinung, dass auch älteren Patienten die Möglichkeit geboten werden muss, moderne digitale Technologien zu nutzen, was eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Medizin ist.

Zur Finanzierung des Projekts hat die Digital Jersey -Organisation über ihren Impact Jersey Fund 200.000 Pfund Sterling bereitgestellt.

Laut dem Leiter der Organisation, Tony Moretta, gibt es keinen wichtigeren Bereich als das Gesundheitswesen. Er glaubt, dass Jersey ein geeigneter Testbereich für neue digitale Medizintechnologien ist und dass die Patienten in erster Linie davon profitieren, wenn die Insel in diesem Bereich zu einem der Vorreiter wird.

Fachleute betonen, dass sich der Einsatz digitaler Technologien zur Überwachung und Behandlung von Herzinsuffizienz weiter ausweiten könnte, wenn diese klinische Studie erfolgreich abgeschlossen wird.