Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, gab bekannt, dass der Hauptstar des Teams, Neymar, seine körperliche Verfassung endlich vollständig wiedererlangt hat und bereit ist, in den Weltmeisterschaftsspielen 90 Minuten zu stehen. Diese Nachricht war für die Fans der "Pentacampeones" erwartet, da der erfahrene Stürmer aufgrund einer Verletzung lange Zeit nicht in der Lage war, sein volles Potenzial zu zeigen. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

Laut dem Interview des italienischen Spezialisten mit der Zeitung Folha de S.Paulo ist der 34-jährige Neymar vollständig von einer Wadenmuskelverletzung im rechten Bein genesen. Bisher kam er im Turnier nur im Spiel gegen Schottland als Einwechselspieler zum Einsatz und spielte lediglich 14 Minuten. Im Spiel gegen Japan erklärte der Trainer, dass er ihn auf der Bank gelassen habe, um ihn für eine mögliche Verlängerung zu schonen.

Ancelotti ging auch auf den aktuellen psychischen Zustand des Spielers ein. Der Trainer gab zu, dass Neymar absolut nicht glücklich darüber ist, auf der Ersatzbank zu sitzen. "Er ist nicht glücklich, aber er verhält sich sehr professionell. Neymar arbeitet im Training mit aller Kraft und genießt großen Respekt unter seinen Mitspielern. Er ist nicht nur ein qualitativ hochwertiger Spieler, sondern auch ein sehr bescheidener Mensch", betonte der Trainer.

Volle Stärke vor dem Duell in Neuseeland

Es wird erwartet, dass die Offensive der brasilianischen Nationalmannschaft vor der nächsten wichtigen Begegnung gegen Norwegen deutlich verstärkt wird. Ancelotti merkte an, dass Neymars Erfahrung von entscheidender Bedeutung für die Kontrolle des Spieltempos sei. Seinen Worten zufolge wird die Spieldynamik bestimmen, wie lange der Spieler auf dem Platz steht, aber körperlich ist er in der Lage, das gesamte Spiel zu bestreiten.

Neymar ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft, und seine Rückkehr in den Kader wird zweifellos einen positiven Einfluss auf die allgemeine Stimmung im Team haben. Obwohl er mit zunehmendem Alter anfälliger für Verletzungen geworden ist, bleiben seine Kreativität auf dem Platz und seine Klasse bei Standardsituationen auf Weltniveau.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist jede Bewegung von Neymar interessant, da er als einer der technisch versiertesten Spieler unserer Zeit gilt. Seine Rückkehr in die Startelf wird Brasiliens Chancen auf den Titel weiter erhöhen. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Ancelottis Taktik gegen Norwegen und die Einsatzminuten für Neymar.