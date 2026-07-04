Herz eines Fans bleibt nach Niederlage seines Teams stehen

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Herz eines Fans bleibt nach Niederlage seines Teams stehen

Das Belgien – Senegal Spiel im Rahmen der Weltmeisterschaft bleibt nicht nur wegen des hitzigen Kampfes auf dem Platz, sondern auch wegen eines unerwarteten Vorfalls auf der Tribüne in Erinnerung.

Berichten zufolge hat ein Fan der senegalesischen Nationalmannschaft die bittere Niederlage seines Teams schwer aufgenommen. In den letzten Minuten des Spiels, nach dem dritten Gegentor Senegals, verschlechterte sich der Zustand des Fans drastisch und er verlor auf der Tribüne das Bewusstsein. Ersten Informationen zufolge war sein Herz stehen geblieben.

Die Ärzte leisteten sofort Erste Hilfe und brachten den Fan eilig ins Krankenhaus. Bisher wurde keine offizielle Information über seinen Gesundheitszustand veröffentlicht.

Zur Erinnerung: Trotz einer 2:0-Führung während des Spiels kassierte die senegalesische Nationalmannschaft drei Gegentore in Folge. Infolgedessen verlor die Mannschaft mit 2:3 und schied aus dem Turnier aus.

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Charos
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