Abdulkarim: "Wir spielen nicht nur gegen Messi"

Hamza Abdulkarim, Mitglied der ägyptischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, äußerte sich vor dem Achtelfinalspiel gegen Argentinien bei der WM 2026.

Der 18-jährige Fußballer betonte, dass, obwohl aller Augen auf Lionel Messi gerichtet sind, die Ägypter gegen die gesamte argentinische Mannschaft kämpfen werden.

Beide Teams hatten einen schwierigen Weg

Ägypten zog ins Achtelfinale ein, nachdem es Australien in der ersten Playoff-Runde im Elfmeterschießen besiegte.

Argentinien gewann derweil mit 3:2 gegen Kap Verde nach Verlängerung in einem hart umkämpften Spiel.

Somit treffen in der nächsten Runde Ägypten und die amtierenden Weltmeister aufeinander.

Eine klare Antwort auf die Frage nach Messi

Abdulkarim wurde gefragt, ob er davon geträumt habe, bei einer Weltmeisterschaft gegen Lionel Messi zu spielen.

"Wir spielen nicht nur gegen Messi allein, sondern gegen die argentinische Nationalmannschaft", sagte der Fußballer.

Die Antwort des jungen Stürmers zeigte, dass sich die ägyptische Nationalmannschaft nicht nur auf einen Spieler, sondern auf die gesamte Mannschaft vorbereitet.

Bisher in allen Spielen eingewechselt

Hamza Abdulkarim kam in allen vier Spielen Ägyptens bei dieser WM zum Einsatz.

Allerdings wurde er in jedem Spiel in den letzten Minuten eingewechselt. Dennoch wird der 18-Jährige als eines der wichtigen jungen Talente des Teams betrachtet.

Barcelona entschied sich, ihn zu verpflichten

Anfang Juni wurde bekannt, dass Barcelona beschlossen hatte, Abdulkarim von Ägyptens Al-Ahly zu verpflichten.

Nun könnte der junge Fußballer im Spiel gegen Argentinien eine weitere Chance erhalten und gegen die Stars des Weltfußballs auf dem Platz stehen.