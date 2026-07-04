WM 2026 Achtelfinale Tore aus dem Spiel Australien - Ägypten 3:5 (Video)

Die Achtelfinalphase der Weltmeisterschaft läuft. In der Begegnung zwischen Australien und Ägypten wurde der Sieger in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung nicht ermittelt.

Dann testeten die Teams ihre Kräfte im Elfmeterschießen. Die Ägypter gewannen mit 4:2.

WM 2026. Achtelfinalphase.

Australien — Ägypten 1:1

Elfmeterschießen — 2:4

4. Juli, Arlington.

Tore: Hani 55 (Eigentor) — Ashur 13.