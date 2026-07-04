WM-2026. Achtelfinale. Argentinien – Kap Verde 3:2 (sehen Sie diese Tore)
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WM-2026. Achtelfinale
Ein weiteres dramatisches Spiel der Weltmeisterschaft ist zu Ende gegangen. Im Achtelfinale traf der amtierende Weltmeister Argentinien auf den Debütanten Kap Verde, stieß auf ernsthaften Widerstand und konnte den Sieg erst in der Verlängerung dieses torreichen „Dramas“ einfahren.
WM-2026. Achtelfinale
Argentinien — Kap Verde 3:2
3. Juli, Miami
Tore: Messi (29), Lisandro Martinez (92), Borges (111, Eigentor) — D. Duarte (59), L. Cabral (103).
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