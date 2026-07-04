GeForce RTX 5090 Leistung und Temperatur: Neue Grafikkarte schmilzt Computerkabel

NVIDIAs neuester und leistungsstärkster Grafikprozessor, die GeForce RTX 5090, hat nicht nur durch ihre hohe Leistung, sondern auch durch die enorme Wärmeentwicklung im Betrieb Aufmerksamkeit erregt. In sozialen Netzwerken tauchten erste Berichte auf, dass diese Grafikkarte aufgrund von Überhitzung Computerkomponenten beschädigt hat. Diese Situation dient als ernsthafte Warnung für Benutzer, die leistungsstarke Systeme zusammenbauen. Laut Ixbt.com wird berichtet.

Ein Reddit-Forum-Nutzer mit dem Spitznamen RareSiren292 meldete einen unangenehmen Vorfall mit seiner Asus TUF GeForce RTX 5090 Grafikkarte. Seiner Aussage nach wurde die Metall-Rückplatte auf der Rückseite der Grafikkarte bei vertikaler Installation so heiß, dass die Isolierung eines nahegelegenen Riser-Kabels schmolz. Dies stellt eine direkte Bedrohung für die Sicherheit anderer Komponenten im Computer dar.

Wärmeableitungsproblem

Experten und Forumsteilnehmer, die diesen Fall untersucht haben, betonen, dass das Problem nicht im Riser-Kabel selbst liegt, sondern in der hohen Temperatur, die von der Metallplatte der Grafikkarte erzeugt wird. Wenn die GeForce RTX 5090 über längere Zeit unter hoher Last arbeitet, erreichen ihre wärmeableitenden Komponenten extrem hohe Temperaturen. Es hat sich gezeigt, dass bei Kontakt des Kabels mit dieser Metallplatte selbst die hochwertigste Isolierung einem solchen Wärmedruck nicht standhalten kann.

Laut ixbt.com hat der Benutzer das Riser-Kabel sehr nah an die Backplate der Grafikkarte platziert. Durch ständigen Kontakt und hohe Temperatur schmolz die Isolierungsschicht und klebte sogar am Gehäuse der Grafikkarte fest. Solche Situationen können nicht nur zum Ausfall des Geräts, sondern auch zu einem Kurzschluss im System führen.

Empfehlungen für Nutzer in Usbekistan

Diese Nachricht ist auch für Gamer und professionelle Videoschnitt-Experten in Usbekistan relevant. Angesichts der hohen Nachfrage nach NVIDIA-Produkten in unserem Land wird empfohlen, bei der Installation von Grafikkarten der nächsten Generation Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Eine ordnungsgemäße Luftzirkulation im Computergehäuse und die Vermeidung von Kontakt zwischen Komponenten sind besonders an heißen Sommertagen von großer Bedeutung.

Fachleute raten, bei der Installation von Flagship-Geräten wie der GeForce RTX 5090 auf folgende Aspekte zu achten:

Ausreichend Platz zwischen der Grafikkarte und anderen Kabeln lassen;

Ein starkes Belüftungssystem im Gehäuse einrichten;

Keine minderwertigen oder billigen Riser-Kabel verwenden;

Sicherstellen, dass die Metallteile der Grafikkarte keine anderen Kabel berühren.

Derzeit wird dies nicht als weit verbreitetes Problem mit der GeForce RTX 5090 eingestuft, sondern als Einzelfall betrachtet. Angesichts des steigenden Stromverbrauchs und der Wärmeentwicklung von Grafikkarten der nächsten Generation sind Benutzer jedoch verpflichtet, beim Zusammenbau ihrer Computer verantwortungsvoller zu sein.