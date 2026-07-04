Ter Stegen soll seine Karriere in den Niederlanden fortsetzen: Barcelona und Ajax einigen sich

Der katalanische Club Barcelona und der niederländische Verein Ajax haben eine mündliche Einigung über den Transfer des erfahrenen Torwarts Marc-André ter Stegen erzielt. Gemäß dieser Vereinbarung wird der deutsche Torhüter bis zum Saisonende leihweise für den Amsterdamer Club auflaufen. Dieser Transfer soll für Barcelona nicht nur ein weiterer Schritt zur Kaderoptimierung, sondern auch zur Reduzierung der finanziellen Belastung sein. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von AD hat die Barcelona-Führung die Verpflichtung übernommen, den Großteil von Ter Stegens Gehalt zu zahlen. Dieser Schritt steht im Zusammenhang mit dem Wunsch des Vereins, die gesamte Gehaltsstruktur zu senken und die von La Liga festgelegten Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten. Für den 34-jährigen Torwart ist dies eine gute Gelegenheit, seine Karriere wiederzubeleben und regelmäßige Spielpraxis zu sammeln.

Verletzungen und verlorener Wettbewerb

Ter Stegens letzte Jahre bei Barcelona waren aufgrund von Verletzungen recht unglücklich. Im Jahr 2025 legte ihn eine schwere Knieverletzung für sieben Monate außer Gefecht. Anschließend unterzog er sich wegen Rückenproblemen einer Operation. In der vergangenen Saison wurde er zwar an Girona verliehen, kam dort jedoch nur in zwei Spielen zum Einsatz, zog sich eine Muskelverletzung zu und musste den Rest der Saison aussetzen.

Im neuen Barcelona unter Hansi Flick hat Ter Stegen seine frühere Stellung verloren. Mittlerweile ist er hinter dem jungen Joan Garcia und dem erfahrenen Wojciech Szczęsny zum dritten Torwart herabgestiegen. Diese Situation wirkte sich auch auf den Platz des Spielers in der deutschen Nationalmannschaft aus: Julian Nagelsmann zog es vor, beim Kader für die Weltmeisterschaft 2026 auf Manuel Neuer zu vertrauen.

Abgekühlte Beziehungen zum Verein

Laut Goal.com hatten sich die Beziehungen zwischen dem Spieler und der Vereinsführung im August 2025 erheblich verschlechtert. Damals wurde er aufgrund eines Missverständnisses bei Dokumenten im Zusammenhang mit der Registrierung eines anderen Spielers während seiner Verletzung vorübergehend der Kapitänsbinde entbunden. Obwohl das Problem schnell gelöst und sein Status wiederhergestellt wurde, blieb dieser Vorfall nicht ohne Auswirkungen auf das Klima innerhalb der Mannschaft.

Ter Stegens aktueller Vertrag mit Barcelona läuft bis 2028. Ausstehende Gehälter aus vergangenen Saisons belasten das Vereinsbudget erheblich. Aus diesem Grund wird die Ausleihe des hochverdienenden Veterans als die geeignetste Lösung für beide Seiten angesehen.

In den kommenden Tagen soll der Torwart nach Amsterdam fliegen und eine medizinische Untersuchung absolvieren. Bei Ajax kann er nicht nur seine körperliche Verfassung wiederherstellen, sondern auch sein Selbstvertrauen zurückgewinnen. Barcelona setzt derweil die Verjüngung des Kaders und die Sicherung der finanziellen Stabilität vor der Saison 2026/27 fort.