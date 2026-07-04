Lisandro Martinez, der führende Verteidiger von Manchester United und der argentinischen Nationalmannschaft, hat offen über die schwierigen Zeiten gesprochen, in denen seine fußballerische Zukunft infrage stand. Der Spieler gab bekannt, dass er aufgrund langanhaltender Verletzungen und mentaler Depression ernsthaft über ein Ende seiner Profikarriere nachdachte. Darüber berichtet Goal.com bericht .

Der 28-jährige Innenverteidiger zog sich in einem Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace eine schwere Kreuzbandverletzung im Knie zu. Diese Verletzung fiel ihn für lange Zeit aus, und der Rehabilitationsprozess verlief weitaus komplizierter als erwartet. Nach Angaben des Spielers fühlte er sich damals mental erschöpft und stand kurz davor, den Profifußball komplett aufzugeben.

Familienglück und mentale Erholung

Martinez betonte, dass die Geburt seiner Tochter Aurora der wichtigste Wendepunkt in seinem Leben war. Er gab zu, dass sein Kind in dieser schwierigen Phase nicht geboren worden wäre, er heute vielleicht nicht mehr auf dem Spielfeld stehen würde. Die Geburt seiner Tochter gab ihm nicht nur neue Motivation, sondern auch die mentale Kraft, die für die Genesung von der schweren Verletzung nötig war.

"Wenn ich darüber nachdenke, was mit meiner Verletzung passiert ist, möchte ich weinen. Wenn meine Tochter zum Zeitpunkt meiner Verletzung nicht auf die Welt gekommen wäre, wüsste ich nicht, ob ich heute hier spielen würde. Aber heute habe ich bei der Weltmeisterschaft ein Tor geschossen", teilte der Spieler seine Gefühle nach dem Spiel zwischen Argentinien und Kap Verde mit.

Lisandro Martinez' Ehefrau Muri Lopez Benitez schrieb ebenfalls in sozialen Netzwerken, dass die Geburt ihres Kindes für die Familie von enormer Bedeutung war. Ihren Worten zufolge brachte Aurora neuen Sinn in ihr Leben und half dem Spieler, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Dieser Prozess umfasste nicht nur körperliches Training, sondern auch mentale Ruhe und gegenseitige Liebe.

Rückkehr auf den Platz und neue Triumphe

Derzeit kehrt Lisandro Martinez zu seiner besten sportlichen Form zurück. In einem wichtigen Spiel in Miami mit der argentinischen Nationalmannschaft agierte er nicht nur defensiv souverän, sondern erzielte auch ein Tor und gab eine Torvorlage. Dies bewies erneut, dass er nicht nur für Manchester United, sondern auch für die Nationalmannschaft unersetzlich ist.

Für usbekische Fußballfans ist Martinez' Rückkehr auf den Platz ebenfalls erfreulich, da er für seine kämpferische Art den Spitznamen "The Butcher" erhielt und als einer der stärksten Verteidiger der Welt gilt. Seine Geschichte kann für viele verletzte Sportler eine wahre Inspiration sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Krisenzeit in Lisandro Martinez' Karriere dank der Unterstützung seiner Familie überwunden wurde. Nun ist er bereit, in der neuen Saison für Manchester United sein höchstes Niveau zu zeigen und seinem Team beim Gewinnen von Titeln zu helfen.