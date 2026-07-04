Schulbusse in den USA retten das Energiesystem während der Hitzewellen

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Schulbusse in den USA retten das Energiesystem während der Hitzewellen

Während der Sommerferien in den USA haben hunderte ungenutzte elektrische Schulbusse eine neue Aufgabe übernommen: Sie unterstützen das Energiesystem des Landes. Diese riesigen „auf Rädern montierten Akkus“ dienen dazu, die Belastung des Stromnetzes zu verringern und Energiemängel an anomal heißen Tagen zu verhindern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com sind derzeit über 200 Busse in Bundesstaaten von Kalifornien bis North Carolina im Rahmen eines speziellen Projekts an das allgemeine Stromnetz angeschlossen. Dabei kommt die Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologie zum Einsatz, die es Elektrofahrzeugen ermöglicht, nicht nur Strom aufzunehmen, sondern auch gespeicherte Energie zu Zeiten hoher Nachfrage zurück ins Netz einzuspeisen.

Einem Bericht des World Resources Institute (WRI) zufolge nehmen etwa 230 der 6.700 Elektrobusse in den USA an diesem Programm teil. Sie können gleichzeitig bis zu 8 MWh elektrische Energie ins Netz liefern. Obwohl diese Zahl im Vergleich zum Verbrauch großer Systeme wie PJM, das 67 Millionen Menschen versorgt, klein erscheint, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung lokaler Stabilität.

Vorteile der V2G-Technologie

Elektrische Schulbusse eignen sich gut für solche Aufgaben, da jeder mit Akkus ausgestattet ist, die eine Kapazität von über 200 kWh haben. In den Sommermonaten, wenn die Schüler Ferien haben, stehen die Fahrzeuge weitgehend still. Dies schafft eine effiziente Möglichkeit, sie zur Energiespeicherung und zur Rückgabe in den engsten Spitzenzeiten zu nutzen.

Derzeit unterstützen 31 Energieunternehmen in 21 US-Bundesstaaten diese Programme. Laut Experten schützt dieser Ansatz nicht nur das Netz, sondern kann auch zusätzliche Einnahmen für Schulbezirke bringen oder bei der Deckung der Stromkosten helfen.

Zukünftige Perspektiven

Laut WRI-Prognosen wird sich der Bestand an elektrischen Schulbussen in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln und 14.625 Einheiten erreichen. Die Mehrheit davon wird bidirektionalen Energieaustausch unterstützen. Dies zeigt, dass die Rolle von Elektrofahrzeugen bei der Gewährleistung der Energiesicherheit in Großstädten in Zukunft unersetzlich sein wird.

Unter den Bedingungen Usbekistans ist das Management der Netzbelastung an anomal heißen und kalten Tagen ebenfalls ein drängendes Problem. Die US-Erfahrung zeigt, dass die Elektrifizierung des Verkehrssystems nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Stabilität des Energiesystems von strategischer Bedeutung ist. In Zukunft bestehen in unserem Land Möglichkeiten zur Einführung solcher intelligenten Systeme durch die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs.

USAElektroautoEnergieTechnologieV2G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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