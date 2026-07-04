Messi lobt die gestrige Leistung von Kap Verde

Argentiniens Nationalstürmer Lionel Messi äußerte sich zum 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Kap Verde im Achtelfinale der WM 2026.

Obwohl die Argentinier als Favoriten auf dem Platz standen, machte der Gegner es ihnen nicht leicht. Messi sprach offen über die wichtigsten Wendepunkte der Partie und die Fehler seines Teams.

"Wir beweisen, dass wir bis zum Ende kämpfen"

Messi betonte, dass eine der wichtigsten Eigenschaften der argentinischen Nationalmannschaft ist, sich bis zur letzten Minute nicht zu ergeben, unabhängig von der Situation.

"Unser Team beweist schon seit längerer Zeit eine Sache: Wir kämpfen immer bis zum Ende", sagte er.

Auch in einer schwierigen Partie zeigten die Argentinier Willensstärke und entrissen sich den Sieg in der Verlängerung.

Standardsituationen retteten Argentinien

Messi stellte fest, dass Standardsituationen im Spiel gegen Kap Verde eine entscheidende Rolle spielten.

"In letzter Zeit haben Standardsituationen bei uns nicht so gut funktioniert. Aber in solchen Spielen sind sie sehr wichtig", sagte der Stürmer.

Seiner Aussage nach hat Argentinien Spieler, die in Luftzweikämpfen stark sind und gut mit dem Kopf spielen.

"Wir haben Spieler, die gut mit dem Kopf spielen, und wir haben es geschafft, diesen Vorteil zu nutzen."

Messi lobte Kap Verde

Argentiniens Kapitän würdigte auch die Stärke des Gegners ausdrücklich.

"Dass Kap Verde gegen Spanien und Uruguay nicht verloren hat, ist kein Zufall", sagte Messi.

Seiner Meinung nach zeigte Kap Verde erneut, dass es eine disziplinierte, physisch starke Mannschaft ist, die weiß, wie man Druck auf den Gegner ausübt.

Argentinien verlor nach dem Tor den Rhythmus

Messi sagte, er habe gedacht, dass es leichter würde, das Spiel zu kontrollieren, nachdem sein Team in Führung gegangen war. Auf dem Platz trat jedoch das Gegenteil ein.

"Wir haben das erste Tor geschossen und dachten, wir würden jetzt unseren Rhythmus finden. Aber das Gegenteil ist passiert."

Die Argentinier begannen, den Ball häufig zu verlieren, zogen sich zurück und konnten kein effektives Pressing gegen den Gegner aufbauen.

"Wir haben die Bälle verloren, sind zurückgegangen und konnten kein effektives Pressing aufbauen", sagte Messi.

Schwerer Sieg, wichtige Lektion

Obwohl Argentinien in die nächste Runde einzog, war das Spiel gegen Kap Verde eine ernsthafte Warnung für das Team.

Wie aus Messis Worten hervorgeht, muss "La Albiceleste" in den Play-offs Fehler reduzieren und während des Spiels die Kontrolle nicht verlieren.