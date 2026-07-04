Journalistin in Mexiko entführt: Leiche verbrannt aufgefunden

Eine im mexikanischen Bundesstaat Veracruz entführte Journalistin von Roxana Gusmán wurden Überreste gefunden. Dies berichtete Reuters .

Berichten zufolge drangen am 2. Juni dieses Jahres bewaffnete und maskierte Personen in das Haus der Leiterin des "Pulso Informativo del Sureste" Verlags ein, die über Verbrechen berichtet hatte, und entführten sie.

Laut Ermittlungsdaten versuchten die Täter nach der Ermordung der Journalistin, ihren Leichnam in mit Brennstoff gefüllten Fässern zu verbrennen. Später bestätigte eine forensische Untersuchung, dass die im Hof gefundenen Knochenreste Roxana Gusmán gehörten.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen acht Verdächtige im Zusammenhang mit diesem Verbrechen fest, darunter vier Polizeibeamte der Gemeinde Ixhuatlán del Sureste. Sie werden verdächtigt, einer kriminellen Gruppe Ressourcen, Lebensmittel und logistische Unterstützung geleistet zu haben.

Article 19 Laut der Menschenrechtsorganisation wurden in diesem Jahr in Mexiko zwei weitere Journalisten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit getötet. Der Organisation zufolge hat sich die Zahl der im Land getöteten Journalisten seit Oktober 2024 auf 10 belaufen. Dies zeigt einmal mehr, dass Mexiko eines der gefährlichsten Länder für Journalisten ist.