Journalistin in Mexiko entführt: Leiche verbrannt aufgefunden

·52·Welt
Journalistin in Mexiko entführt: Leiche verbrannt aufgefunden

Eine im mexikanischen Bundesstaat Veracruz entführte Journalistin von Roxana Gusmán wurden Überreste gefunden. Dies berichtete Reuters .

Berichten zufolge drangen am 2. Juni dieses Jahres bewaffnete und maskierte Personen in das Haus der Leiterin des "Pulso Informativo del Sureste" Verlags ein, die über Verbrechen berichtet hatte, und entführten sie.

Laut Ermittlungsdaten versuchten die Täter nach der Ermordung der Journalistin, ihren Leichnam in mit Brennstoff gefüllten Fässern zu verbrennen. Später bestätigte eine forensische Untersuchung, dass die im Hof gefundenen Knochenreste Roxana Gusmán gehörten.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen acht Verdächtige im Zusammenhang mit diesem Verbrechen fest, darunter vier Polizeibeamte der Gemeinde Ixhuatlán del Sureste. Sie werden verdächtigt, einer kriminellen Gruppe Ressourcen, Lebensmittel und logistische Unterstützung geleistet zu haben.

Article 19 Laut der Menschenrechtsorganisation wurden in diesem Jahr in Mexiko zwei weitere Journalisten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit getötet. Der Organisation zufolge hat sich die Zahl der im Land getöteten Journalisten seit Oktober 2024 auf 10 belaufen. Dies zeigt einmal mehr, dass Mexiko eines der gefährlichsten Länder für Journalisten ist.

Roxana GusmanMexikoVeracruzReutersArticle 19
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkische Schwimmerin erobert die gefährlichste Meerenge der WeltTürkische Schwimmerin erobert die gefährlichste Meerenge der WeltHeute, 16:27Gastanker explodiert in IndienGastanker explodiert in IndienHeute, 15:52Verschollener Hund dank viralem Video zu seinem Besitzer zurückgekehrtVerschollener Hund dank viralem Video zu seinem Besitzer zurückgekehrtHeute, 15:45Sechs Erfinderinnen, die unser Leben mit ihren Erfindungen radikal verändert habenSechs Erfinderinnen, die unser Leben mit ihren Erfindungen radikal verändert habenHeute, 15:34Kleines Kind hing außerhalb eines Balkons in der TürkeiKleines Kind hing außerhalb eines Balkons in der TürkeiHeute, 15:30WHO erklärt das Ende der Hantavirus-Epidemie auf dem Schiff „Hondius"WHO erklärt das Ende der Hantavirus-Epidemie auf dem Schiff „Hondius"Heute, 15:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch