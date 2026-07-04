Die in ganz Europa beobachtete anomale Hitzewelle hat sich zu einer ernsten Prüfung für die Bevölkerung der Region entwickelt. Laut Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) sind heute nur etwa 20 Prozent der europäischen Haushalte mit Klimaanlagen oder analogen Kühlgeräten ausgestattet. Dieser Wert ist deutlich niedriger als in anderen entwickelten Regionen, und die geringe technologische Vorbereitung wird als einer der Hauptgründe für die Zunahme der Todesfälle angesehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neuesten statistischen Daten, die vom belgischen Gesundheitsministerium veröffentlicht wurden, zeigten, wie dramatisch die Situation ist. In dem kurzen Zeitraum vom 18. bis 29. Juni dieses Jahres wurden im Land 1.222 Todesfälle aufgrund extremer Hitze registriert. Am tragischsten ist, dass fast die Hälfte der Verstorbenen Senioren im Alter von 85 Jahren und älter waren.

Klimawandel und unerwartete Verluste

Experten betonen, dass die großflächige Hitzewelle, die Europa erfasst hat, die allgemeine Sterblichkeitsrate in Belgien im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum der Vorjahre um 39 Prozent erhöht hat. Dieser Wert liegt weit über den Erwartungen der Öffentlichkeit und der Regierung und offenbart, dass die verwundbarsten Bevölkerungsschichten für Klimaänderungen völlig unvorbereitet sind.

Obwohl in Belgien für den Monat Juni keine absoluten Rekordtemperaturen verzeichnet wurden, stieg das Thermometer in der Hauptstadt Brüssel an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen über 35 °C. In den Binnengebieten des Landes wurden Lufttemperaturen von bis zu 38–40 °C beobachtet. Unter solchen Bedingungen hat das Fehlen von Kühlsystemen in Haushalten verheerende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

Allgemeine Lage und Maßnahmen in der Region

Auch in anderen europäischen Ländern ist die Lage nicht stabil. In vielen Staaten wurde der Juni als heißester Zeitraum in der Geschichte der Beobachtungen verzeichnet. Regierungen wurden zu Notstandsmaßnahmen gezwungen, darunter die Schließung von Schulen, die Absage von öffentlichen Veranstaltungen im Freien und die Einrichtung spezieller Kühlstationen in den Städten.

Klimatologen berichten, dass der Juni 2026 auch alle Rekorde für Ozeantemperaturen gebrochen und sich zum heißesten Monat der Geschichte entwickelt hat. Dies deutet darauf hin, dass der Bedarf an Klimatisierung und Gebäudekühltechnologien in europäischen Städten in Zukunft stark steigen wird. Für Regionen mit heißem Klima wie Usbekistan bestätigt diese Erfahrung erneut, wie wichtig die Anpassung der Infrastruktur an den Klimawandel ist.