Der spanische Klub Barcelona sah sich gezwungen, seine Pläne zur Verstärkung der Angriffsreihe und zur Suche eines würdigen Nachfolgers für Robert Lewandowski zu überdenken. Die Katalanen hatten die Kandidatur des englischen Nationalmannschaftskapitäns Harry Kane geprüft, doch der Wunsch des Spielers, seine Karriere in Deutschland fortzusetzen, setzte diesem Transfer ein Ende. Goal.com bericht et.

Die Klubführung hat angesichts des fortgeschrittenen Alters des erfahrenen polnischen Stürmers Robert Lewandowski das Ziel gesetzt, die Position des Mittelstürmers langfristig zu besetzen. Laut Goal.com hatten Barcelona-Vertreter Kontakt zu Harry Kane aufgenommen, um die Möglichkeit eines Wechsels in die spanische Liga zu prüfen. Die Verhandlungen endeten jedoch, bevor sie überhaupt begonnen hatten.

Wie sich herausstellte, hat Harry Kane derzeit nicht die Absicht, Bayern zu verlassen. Laut Bild-Journalist Christian Falk hatten die Katalanen Kontakt zu den Vertrauten des Spielers aufgenommen, aber eine Absage erhalten. Der Spieler fühlt sich beim Münchner Klub glücklich und möchte seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen.

Das neue Ziel der Katalanen

Nachdem die Harry-Kane-Option geschlossen wurde, richtet Barcelona nun seine volle Aufmerksamkeit auf andere Kandidaten. Derzeit bleibt das Hauptziel des Klubs Atletico-Madrid-Stürmer Julian Alvarez. Die Katalanen sehen den jungen und treffsicheren argentinischen Stürmer als zukünftigen Führungsspieler der Mannschaft.

Dennoch hätte ein Harry-Kane-Transfer für Barcelona ein großer Erfolg werden können. In der Saison 2025-26 erzielte der englische Stürmer in allen Wettbewerben 61 Tore und gab 7 Vorlagen. Sein Vertrag mit dem Münchner Klub läuft bis Juni 2027.

Auch die Bayern-Führung möchte ihren besten Torschützen nicht ziehen lassen. Die Klubverantwortlichen bereiten sich darauf vor, über eine Verlängerung der aktuellen Vereinbarung mit Harry Kane zu verhandeln. Derzeit konzentriert sich der Spieler auf seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der englischen Nationalmannschaft, doch nach dem Turnier soll die Frage eines neuen Vertrags geprüft werden.

Die Stürmerfrage für Barcelona bleibt weiterhin offen. Robert Lewandowski zeigt zwar derzeit noch ein hohes Leistungsniveau, doch der Klub wird auch in den kommenden Saisons nach einem jüngeren Star suchen, der die Mannschaft auf ein neues Level heben kann. Neben Julian Alvarez sollen sich weitere Namen auf der Transferliste der Mannschaft befinden.