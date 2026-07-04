Beelink stellt ungewöhnlichen Mini-PC vor: Smartphone-Speicher statt SSD

·26·Technologie
Beelink stellt ungewöhnlichen Mini-PC vor: Smartphone-Speicher statt SSD

Beelink, eine der führenden Marken auf dem Mini-PC-Markt, hat sein neues Modell EQi 304 vorgestellt. Dieses Gerät zieht in der Tech-Welt mit einer unerwarteten Lösung Aufmerksamkeit auf sich — es ist mit UFS-3.1-Flash-Speicher ausgestattet, der in Smartphones und Tablets verwendet wird, anstelle herkömmlicher SSD-Festplatten. Dieser Schritt wird als Versuch bewertet, die Kosten angesichts der aktuellen Krise auf dem Speichermarkt zu optimieren. Ixbt.com berichtete .

Das neue Beelink EQi 304 Modell basiert auf der Intel Wildcat Lake Plattform, und seine Basisvariante verfügt über 512 GB UFS-3.1-Speicher. Laut ixbt.com beträgt die theoretische Übertragungsrate dieser Speicherart 2,9 GB pro Sekunde. Zum Vergleich: Moderne PCIe-4.0-NVMe-SSD-Laufwerke können Geschwindigkeiten von über 7 GB pro Sekunde erreichen. Das bedeutet, dass der neue Mini-PC bei der Datenverarbeitung langsamer sein wird als herkömmliche Computer.

Technische Funktionen und Erweiterbarkeit

Obwohl der Hauptspeicher auf Smartphone-Niveau ist, hat der Hersteller zusätzliche Optionen für Nutzer erhalten. Im Gehäuse des Geräts befinden sich zwei M.2-Steckplätze — einer mit PCIe-4.0-x2-Schnittstelle und der andere mit PCIe 4.0 x1. Dies ermöglicht es Nutzern, die Speichergeschwindigkeit später durch den Einbau einer Standard-SSD zu erhöhen.

Das Herz des Mini-PCs ist der 5-Kern-Prozessor Intel Core 3 Processor 304. Das Gerät unterstützt bis zu 32 GB DDR5-5600 oder LPDDR5 RAM. Es ist außerdem mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen und Netzwerkschnittstellen mit Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s ausgestattet. Ein ins Gerät integrierter 85-W-Netzblock erhöht seine Kompaktheit zusätzlich.

Preise und Marktverfügbarkeit

Der Preis des Beelink EQi 304 Modells variiert je nach RAM-Kapazität. Aktuell wird die Basisversion mit 16 GB RAM auf rund 500 Dollar geschätzt. Für das Modell mit höherer Ausstattung, also 24 GB RAM, müssen Käufer 740 Dollar bezahlen.

Angesichts der wachsenden Beliebtheit des Mini-PC-Segments auf dem usbekischen Markt könnte diese Neuheit von Beelink für Büroangestellte und Nutzer interessant sein, die ein kompaktes Gerät für den Heimgebrauch suchen. Die Entscheidung, Smartphone-Speicher zu verwenden, wird jedoch voraussichtlich Diskussionen unter professionellen Nutzern auslösen. Die wichtigsten technischen Spezifikationen des Geräts sind wie folgt:

  • Prozessor: Intel Core 3 Processor 304 (Wildcat Lake);
  • Hauptspeicher: 512 GB UFS 3.1;
  • RAM: 16 GB oder 24 GB DDR5;
  • Anschlüsse: 2x Thunderbolt 4, Ethernet (10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s);
  • Zusätzlich: 2x M.2 SSD-Steckplätze.

BeelinkIntelMini-PCTechnologieSSD
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Alibaba verbietet Mitarbeitern die Nutzung von Anthropics Claude CodeAlibaba verbietet Mitarbeitern die Nutzung von Anthropics Claude CodeHeute, 21:55Smartphone-Markt kehrt zur Ära der Giganten zurück: Redmi und Honor bereiten 7-Zoll-Displays vorSmartphone-Markt kehrt zur Ära der Giganten zurück: Redmi und Honor bereiten 7-Zoll-Displays vorHeute, 21:21Europas OpenAI-Konkurrent: Wie Mistral AI zu einem Symbol technologischer Unabhängigkeit wurdeEuropas OpenAI-Konkurrent: Wie Mistral AI zu einem Symbol technologischer Unabhängigkeit wurdeHeute, 21:00Chinas Starlink-Alternative: Neue Satelliten der Qianfan-Konstellation in die Umlaufbahn gebrachtChinas Starlink-Alternative: Neue Satelliten der Qianfan-Konstellation in die Umlaufbahn gebrachtHeute, 20:55AMD Threadripper Wärme treibt einen Stirling-Motor aus dem 19. Jahrhundert anAMD Threadripper Wärme treibt einen Stirling-Motor aus dem 19. Jahrhundert anHeute, 20:22Xiaomi stellt Smartphone-Serie Civi einXiaomi stellt Smartphone-Serie Civi einHeute, 19:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme