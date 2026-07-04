Beelink, eine der führenden Marken auf dem Mini-PC-Markt, hat sein neues Modell EQi 304 vorgestellt. Dieses Gerät zieht in der Tech-Welt mit einer unerwarteten Lösung Aufmerksamkeit auf sich — es ist mit UFS-3.1-Flash-Speicher ausgestattet, der in Smartphones und Tablets verwendet wird, anstelle herkömmlicher SSD-Festplatten. Dieser Schritt wird als Versuch bewertet, die Kosten angesichts der aktuellen Krise auf dem Speichermarkt zu optimieren. Ixbt.com berichtete .

Das neue Beelink EQi 304 Modell basiert auf der Intel Wildcat Lake Plattform, und seine Basisvariante verfügt über 512 GB UFS-3.1-Speicher. Laut ixbt.com beträgt die theoretische Übertragungsrate dieser Speicherart 2,9 GB pro Sekunde. Zum Vergleich: Moderne PCIe-4.0-NVMe-SSD-Laufwerke können Geschwindigkeiten von über 7 GB pro Sekunde erreichen. Das bedeutet, dass der neue Mini-PC bei der Datenverarbeitung langsamer sein wird als herkömmliche Computer.

Technische Funktionen und Erweiterbarkeit

Obwohl der Hauptspeicher auf Smartphone-Niveau ist, hat der Hersteller zusätzliche Optionen für Nutzer erhalten. Im Gehäuse des Geräts befinden sich zwei M.2-Steckplätze — einer mit PCIe-4.0-x2-Schnittstelle und der andere mit PCIe 4.0 x1. Dies ermöglicht es Nutzern, die Speichergeschwindigkeit später durch den Einbau einer Standard-SSD zu erhöhen.

Das Herz des Mini-PCs ist der 5-Kern-Prozessor Intel Core 3 Processor 304. Das Gerät unterstützt bis zu 32 GB DDR5-5600 oder LPDDR5 RAM. Es ist außerdem mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen und Netzwerkschnittstellen mit Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s ausgestattet. Ein ins Gerät integrierter 85-W-Netzblock erhöht seine Kompaktheit zusätzlich.

Preise und Marktverfügbarkeit

Der Preis des Beelink EQi 304 Modells variiert je nach RAM-Kapazität. Aktuell wird die Basisversion mit 16 GB RAM auf rund 500 Dollar geschätzt. Für das Modell mit höherer Ausstattung, also 24 GB RAM, müssen Käufer 740 Dollar bezahlen.

Angesichts der wachsenden Beliebtheit des Mini-PC-Segments auf dem usbekischen Markt könnte diese Neuheit von Beelink für Büroangestellte und Nutzer interessant sein, die ein kompaktes Gerät für den Heimgebrauch suchen. Die Entscheidung, Smartphone-Speicher zu verwenden, wird jedoch voraussichtlich Diskussionen unter professionellen Nutzern auslösen. Die wichtigsten technischen Spezifikationen des Geräts sind wie folgt: