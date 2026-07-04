Alibaba verbietet Mitarbeitern die Nutzung von Anthropics Claude Code

Der chinesische Technologieriese Alibaba hat ein offizielles Verbot für seine Mitarbeiter erlassen, das Programmierwerkzeug Claude Code des Unternehmens Anthropic zu nutzen. Die Entscheidung, die voraussichtlich am 10. Juli in Kraft tritt, wird nicht nur als Sicherheitsmaßnahme, sondern auch als nächste Stufe der politischen und technologischen Konfrontation auf dem globalen Markt für künstliche Intelligenz bewertet. Techcrunch.com berichtete .

Tatsächlich hatte das in den USA ansässige Unternehmen Anthropic chinesische Unternehmen und deren ausländische Tochtergesellschaften bereits von der Nutzung seiner Modelle ausgeschlossen. Viele Nutzer fanden jedoch über verschiedene Umwege Zugang zum System. Laut aktuellen Informationen arbeitet Anthropic aktiv daran, diese „Lücken" zu schließen und das System vor unbefugten Nutzern zu schützen.

Berichten zufolge, die auf der Plattform Reddit kursierten, verfügte eine bestimmte Version des Claude-Code-Programms über eine versteckte Funktion zur Erkennung von Nutzern mit Verbindungen zu China. Anthropic-Sprecher Thariq Shihipar kommentierte die Situation auf X (ehemals Twitter) und erklärte, dass es sich um ein im März gestartetes Experiment handelte. Seiner Aussage nach wurde diese Maßnahme eingeführt, um den Missbrauch von Kontodaten durch unbefugte Verkäufer und „Distillation"-Praktiken (Training eines KI-Modells basierend auf den Daten eines anderen) zu verhindern.

Sicherheitsmaßnahmen und interne Alternativen

Die Führung von Alibaba stufte das Claude-Code-Werkzeug als „hochriskante Software" ein. Das Unternehmen empfiehlt seinen Mitarbeitern dringend, stattdessen die hauseigene Entwicklung Qoder zu verwenden. Dieser Schritt zielt nicht nur darauf ab, Datenlecks im Unternehmen zu verhindern, sondern auch die lokale technologische Unabhängigkeit zu stärken.

Diese Situation ist ein klares Beispiel für den „technologischen Kalten Krieg" zwischen den USA und China. Während führende US-Unternehmen im KI-Sektor versuchen, ihre Technologien vor strategischen Rivalen zu schützen, sind chinesische Giganten wie Alibaba gezwungen, ihre externe Abhängigkeit zu verringern und eigene Ökosysteme aufzubauen.

Für usbekische Fachleute können solche Situationen eine wichtige Lektion sein. Eine übermäßige Abhängigkeit von globalen Diensten kann in einer bestimmten Phase zu unerwarteten Einschränkungen oder Problemen im Bereich der Datensicherheit führen. Wie das Beispiel Alibaba zeigt, stellen große Unternehmen ihre Sicherheit an erste Stelle, selbst wenn dies bedeutet, auf die fortschrittlichsten westlichen Technologien zu verzichten.

Laut ixbt.com hat Anthropic nun stärkere Methoden zum Schutz seiner Modelle eingeführt und beabsichtigt, Zugriffsversuche aus China vollständig zu blockieren. Dies könnte in Zukunft zu einer noch strengeren Aufteilung des KI-Marktes entlang regionaler Grenzen führen.