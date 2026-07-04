Der Londoner Klub Arsenal und die türkische Mannschaft Beşiktaş haben eine endgültige Einigung über den Transfer des belgischen Stürmers Leandro Trossard erzielt. Der 31-Jährige, der zu einem wichtigen Bestandteil von Mikel Artetas Mannschaft geworden ist, steht kurz davor, seine Karriere in der Türkei fortzusetzen. Dieser Transfer wird als nächster Schritt des Londoner Klubs zur Verjüngung des Kaders und zur Sicherung der finanziellen Stabilität angesehen. Goal.com bericht et.

Laut The Athletic hat der türkische Großklub in den Verhandlungen mit Arsenal erhebliche Fortschritte erzielt und sich bereit erklärt, 20 Millionen Euro für den Spieler zu zahlen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung überweist Beşiktaş sofort 18 Millionen Euro, während die restlichen 2 Millionen Euro als leistungsabhängige Boni gezahlt werden. Die Parteien verhandeln derzeit über die letzten Details zum persönlichen Vertrag des Spielers und seinem Jahresgehalt (ca. 9 Millionen Euro).

Vertragslaufzeit und Transfergründe

Trossards aktueller Vertrag bei Arsenal läuft bis zum Sommer 2027. Obwohl der Spieler im vergangenen Jahr einen neuen Vertrag mit erhöhtem Gehalt unterschrieben hat, hält die Klubführung den Verkauf des nun über 30-jährigen Stürmers für die sinnvollste Option. Den Spieler für 20 Millionen Euro bei einem Jahr Restvertragslaufzeit zu verkaufen, wurde als vorteilhaft für die finanzielle Lage des Klubs befunden.

Die offizielle Ankündigung des Transfers wird voraussichtlich nach dem Ende der belgischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft erfolgen. Trossard ist derzeit eine der Schlüsselfiguren in der Nationalmannschaft unter Rudi Garcia und bereitet sich auf das Viertelfinalspiel gegen die USA vor. Der Spieler zeigte während des Turniers hervorragende Leistungen und fiel durch seine effektiven Auftritte in den Spielen gegen Neuseeland und Senegal auf.

Trossards Vermächtnis in London

Leandro Trossard wurde im Januar 2023 für 27 Millionen Pfund von Brighton verpflichtet. Im Laufe der Zeit fungierte er als vielseitiger Spieler in Mikel Artetas System. Laut Goal.com absolvierte er 174 Einsätze für Arsenal, erzielte 36 Tore und gab 34 Vorlagen. Sein Beitrag auf dem linken Flügel und im Sturmzentrum war für die Mannschaft unbezahlbar.

Die beste Saison seiner Karriere war 2023-24. Dem belgischen Flügelspieler gelangen 16 Tore in der Premier League und der Champions League. Sein Hat-trick gegen Liverpool wird zweifellos lange in den Erinnerungen der Fans bleiben.

Für Beşiktaş ist dieser Transfer nicht nur eine Stärkung des Kaders, sondern auch ein Zeichen ihrer Ambitionen auf europäischer Bühne. Trossards Erfahrung und kreatives Spiel werden der Mannschaft, die in der türkischen Süper Lig um die Meisterschaft kämpft, voraussichtlich eine große Hilfe sein. Alle offiziellen Verfahren des Transfers sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.