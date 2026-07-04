Roma beschleunigt Bemühungen um Mason-Greenwood-Transfer

Der italienische Klub Roma tritt in die entscheidende Phase der Verhandlungen um den Transfer von Mason Greenwood ein, um die Angriffsreihe zu verstärken. Die Vereinsführung der Römer hat den Spieler als Hauptziel auserkoren, um die Probleme auf der rechten Flügelposition zu lösen, und versucht, den Transfer schneller abzuschließen. Darüber berichtet Goal.com Bericht mitteilt.

Laut Goal.com betrachtet Roma die ersten Tage der kommenden Woche als letzte Möglichkeit, diese Operation erfolgreich abzuschließen. Die Vereinsverantwortlichen wollen die administrativen Angelegenheiten schnell klären und eine Einigung erzielen, bevor andere Konkurrenten, insbesondere Atletico Madrid, ernsthaft in das Rennen einsteigen.

Konkurrenz und Transfersumme

Ursprünglich hatte Roma mehrere Kandidaten für den rechten Flügel in Betracht gezogen, darunter auch den West-Ham-Stürmer Crysencio Summerville. Aufgrund des übermäßig hohen Preises des Spielers und der starken Konkurrenz richtete der Klub seine Aufmerksamkeit jedoch wieder auf Mason Greenwood. Dass Marseille nun den geforderten Preis für den Spieler auf unter 50 Millionen Euro gesenkt hat, hat die Begeisterung der Römer weiter gesteigert.

Berichten zufolge hat der türkische Klub Fenerbahce dem Spieler ein Jahresgehalt von 7 Millionen Euro angeboten und damit die besten finanziellen Konditionen geschaffen. Roma bietet derzeit 5 Millionen Euro, doch da der türkische Klub mit Marseille noch keine Einigung über die Transfersumme erzielt hat, bleibt den Italienern eine Chance.

Der Atletico-Madrid-Faktor

Die größte Gefahr für Roma droht von Atletico Madrid. Zwar sind die Madrilenen derzeit mit dem Transfer von Julian Alvarez beschäftigt, könnten aber sofort auf die Option Mason Greenwood zurückkommen, falls dieser Deal zustande kommt oder andere Stürmer den Verein verlassen. Der spanische Klub hält Greenwood für einen der geeignetsten Kandidaten, um die Lücke in der Angriffsreihe zu schließen.

Die italienische Presse, insbesondere Insider Alfredo Pedulla, betont, dass die Römer in der kommenden Woche alle Möglichkeiten ausschöpfen werden. Sollte die Roma-Führung nicht schnell handeln, könnten der gesunkene Preis des Spielers und seine Produktivität in der französischen Liga auch andere Top-Klubs anlocken. Dieser Transfer ist für die Römer nicht nur zur Kaderverstärkung von großer Bedeutung, sondern auch, um die Ambitionen des Vereins vor der neuen Saison zu demonstrieren.